C’est un délice pour des millions de fans de Shah Rukh Khan lorsqu’ils découvrent des photos et des vidéos inédites de la superstar. King Khan a eu son lot de combats avant de devenir une star à Bollywood et d’acquérir une reconnaissance internationale. Maintenant, l’un des utilisateurs de Twitter a publié une photo rare de Shah Rukh de ses années d’école de théâtre sur laquelle on a cliqué à la gare de Kolkata. Pranshu Pareek, qui a partagé la photo, a écrit : « Hé là @iamsrk @SanjoyRoyTW regarde ce que j’ai trouvé sur Internet aujourd’hui. #ThrowBackMemories #theatre. »

Sanjoy K Roy a partagé la photo sur son fil d’actualité avec un tweet de citation déclarant : « Vraiment emblématique @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks @divyaseth et moi en route pour Calcutta pour mettre en scène Rough Crossing au profit de Shruti ! Réalisé par #BarryJohn @mohitsatyanand. »

Vraiment emblématique @Iampranshup @iamsrk @yourriturajrks Divyaseth et moi en route pour Calcutta pour organiser Rough Crossing au profit de Shruti ! Dirigé par #BarryJohn @mohitsatyanand https://t.co/526a64JdOb – Sanjoy K Roy (@SanjoyRoyTWA) 12 juin 2021

Rituraj a révélé que la photo avait été cliquée par l’acteur vétéran Amar S Talwar.

Divya Seth Shah partage souvent des photos avec SRK rappelant de vieux souvenirs. Une fois, SRK avait posté une photo avec elle et l’avait appelée « meilleure amie ». Il a déclaré: « Ma meilleure amie Divya, qui m’a appris à jouer. Ne retenez pas les mauvaises que je fais, seulement les bonnes inspirées par ses enseignements. »

Ma meilleure amie Divya, qui m’a appris à jouer. Ne retiens pas les mauvais que je fais, seulement le bon inspiré par ses enseignements pic.twitter.com/pJgc2aCpda – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 25 novembre 2015

Shah Rukh était un habitué du théâtre et de la télévision avant de devenir célèbre au cinéma. Il a appris à jouer sous la direction de Barry John et même Manoj Bajpayee était l’un de ses camarades de classe.

SRK a fait ses débuts à Bollywood en 1992 avec le film « Deewana » et depuis lors, la superstar n’a pas pu revenir en arrière. La même année, il sort quatre albums au total, à savoir ‘Deewana’, ‘Chamatkar’, ‘Raju Ban Gaya Gentleman’ et ‘Dil Aashna Hai’.