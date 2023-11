Découvrez l’exposition de photographie d’avant-garde Making Waves à Paris

Les amateurs d’art parisiens ont eu droit à une exposition photographique de deux jours dans le Marais, mettant en vedette cinq artistes réfléchissant à la mémoire, à la nostalgie et à ce dont nous voulons nous souvenir. Organisé par la brillante Isolde Brielmaier, basée à New York et également directrice adjointe du Nouveau musée, l’exposition au Salon Corderie s’est concentrée sur des artistes du monde entier avec des pratiques et des horizons divers. «Je suis leur travail depuis longtemps et une fois qu’ils ont reçu le brief, ils se sont tous contentés de le suivre», raconte Brielmaier.

Les résultats ont été inspirants et fascinants de voir comment chaque artiste a abordé le sujet. Karl Hab a rendu visite à un vieil ami, Paris, et Stefan Ruiz s’est plongé plus profondément dans le portrait. Malin Fezehai, photographe documentaire, s’intéresse aux artistes et elle a tout de suite su qui elle voulait photographier. Elle explique : « J’ai toujours été fascinée par les artistes et les personnages qu’ils créent. Marawa est une artiste de hula hoop et nous avons fait un road trip de Los Angeles à Las Vegas pour ce projet !