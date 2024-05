Découvrez lesquels des amis célèbres de Taylor Swift assistent à son spectacle à Madrid

Taylor Swift a eu certains de ses amis les plus proches qui l’ont encouragée lors de sa dernière étape de tournée !

Le mercredi 29 mai, Blake Lively et les sœurs Haim étaient dans la foule au stade Santiago Bernabéu pour voir la superstar de la pop, 34 ans, jouer son premier de deux spectacles à Madrid.

De nombreux spectateurs étaient ravis de voir les amis célèbres de Swift présents. Un utilisateur sur X, anciennement Twitter, a partagé une vidéo d’Este, Danielle et Alana Haim dansant à côté de Lively. 36. D’autres utilisateurs ont partagé photos des sœurs Haim et Animé dans le public.

Le mari de Lively, Ryan Reynolds, avait précédemment déclaré qu’il prévoyait d’assister au concert de Swift à Madrid lors d’une apparition sur Aujourd’hui avec Hoda et Jenna plus tôt ce mois-ci.

Reynolds, 47 ans, a déclaré que Lively et leurs enfants avaient déjà assisté à « cinq ou six » spectacles de la tournée Eras. « Ils adorent ça, ils sont obsédés », a-t-il déclaré sur Aujourd’hui.

Lively et Reynolds sont les parents de James, 9 ans, Inez, 7 ans, Betty, 4 ans, et d’un quatrième bébé (dont le nom n’a pas été révélé).

En plus d’assister ensemble au Super Bowl 2024 – où Swift a encouragé son petit ami Travis Kelce – Lively l’avait déjà criée d’une manière douce. Publication Instagram en décembre 2023.

Taylor Swift en concert avec les sœurs Haim en juillet 2023.

Jeff Kravitz/TAS23/Getty Images pour la gestion des droits TAS



À côté de photos d’elle, Swift et Beyoncé à la première de Renaissance : un film de BeyoncéLively a écrit : « Quand j’ai grandi, les femmes étaient toujours opposées les unes aux autres. Il m’a fallu attendre jusqu’à l’âge adulte pour comprendre que l’instinct des femmes à s’élever les unes les autres vers leur plus haut potentiel est la norme et non l’exception. »

« La plupart de mes meilleurs amis sont des femmes qui m’auraient été présentées comme une menace ou une compétition », poursuit sa légende. « C’est notre travail de montrer aux jeunes générations le pouvoir de s’aligner plutôt que de se diviser. Tout cela pour dire : @beyoncé et @Taylor Swift aucun de vous ne doit être menacé par ma célébrité pop. Il y a de la place pour nous tous. Renaissance : un film de Beyoncé. En salles maintenant… Et encore mieux que vous ne pouvez l’imaginer. ✨👽✨. »

Taylor Swift en prestation à Madrid le 29 mai 2024.

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty



Les sœurs Haim entretiennent également une relation étroite avec Swift.

En plus d’avoir été l’un de ses premiers actes sur la tournée Eras, le groupe a fait une apparition dans le clip vidéo étoilé de Swift « Bejeweled » et a collaboré avec Swift sur un remix de leur single « Gasoline » en février 2021. Le « Summer » Le groupe Girl » a également travaillé avec Swift en 2020 sur « No Body No Crime ».

« Elle a toujours fait passer ses amis avant elle dans toutes les situations », a déclaré Alana, 31 ans, à PEOPLE à propos de Swift en décembre 2023. « Elle est le genre d’amie qui nous surveille pendant des semaines après une rupture difficile et est une épaule sur laquelle s’appuyer. « .