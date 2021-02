Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

Découvrez les transformations de célébrités les plus surprenantes de la semaine

C’est juste des cheveux, non? Cela semblait être un refrain pour quelques célébrités cette semaine alors que Clare Crawley de The Bachelorette et l’influenceur beauté James Charles sont sortis avec …