Tiffany Haddish était prêt pour quelques changements!

L’humoriste a montré non pas une, mais deux transformations majeures sur les réseaux sociaux cette semaine. Tout d’abord, elle a secoué une nouvelle coiffure audacieuse qui a définitivement fait une déclaration, puis a révélé les résultats du défi de 30 jours qu’elle a relevé. Oui, nous nous sentons déjà très paresseux par rapport au Voyage de filles star cette année.

Dans d’autres ‘do news, Ana de Armas a montré sa coupe de cheveux dramatique, y compris une frange émoussée, à la suite de la nouvelle de sa séparation de Ben Affleck. Mais elle n’était pas la seule star à changer les choses avec une frange de cadrage récemment.

Plus, Ricky Martin a décidé d’essayer un look blond décoloré car, comme nous tous, il s’ennuie un peu, et Amanda Bynes a révélé son passe-temps qui a surpris les fans.