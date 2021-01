Les adorables noms d’animaux de Michael B.Jordan et Lori Harvey

C’est juste des cheveux, non?

Les célébrités ont pleinement adopté ce processus de réflexion cette semaine, avec plusieurs stars qui ont lancé de nouveaux looks audacieux.

Non seulement Chrissy Teigen Promenez-vous du côté violet, mais Taraji P. Henson a entrepris son deuxième changement de couleur audacieux qui aurait même impressionné Cookie Lyon. Finalement, Dua Lipa changé sa couleur et coupé avec un relooking majeur qui a secoué les fans. Comme nous l’avons dit, ce ne sont que des cheveux, non?

En plus de ces transformations capillaires, cette semaine a également vu la star de télé-réalité bien-aimée Catherine Giudici s’ouvrir sur son parcours de perte de poids post-partum et Ethan Suplee mettre à jour ses abonnés sur ses impressionnants objectifs de fitness. Si vous avez besoin d’inspiration pour suivre vos résolutions, ces deux éléments devraient certainement vous aider à rester motivé.

Enfin, nous ne sommes toujours pas sur un nouveau couple sexy qui se révèle l’un pour l’autre leurs adorables surnoms. Sérieusement, vous commencerez probablement à utiliser le nom de l’animal mignon pour l’acteur à l’avenir.