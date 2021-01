Nouvelle année, nouveau vous, nouveaux looks de célébrités.

Nous sommes dans moins de deux semaines en 2021 et nous avons déjà vu une poignée de stars bousculer leurs styles de signature. Nous parlons de mulets, de gros reflets rouges et de changements de niveau blond blanchissant ici, les gens.

Non seulement Bella Hadid révèle enfin son dernier « faire aux fans après avoir taquiné la transformation de ses cheveux sur les réseaux sociaux, mais Keke Palmer et Lizzo a également profité d’Instagram pour montrer ses nouveaux brins audacieux. Cependant, cela peut avoir été Tom Hanks qui nous a le plus choqués lorsqu’il a dévoilé le changement qu’il devait opérer pour son dernier rôle.

Et ce n’était pas seulement les voyages capillaires que les célébrités partageaient, comme Ciara s’est ouverte sur son parcours de perte de poids post-partum, détaillant ses progrès jusqu’à présent et à quel point elle est proche d’atteindre son objectif ultime alors qu’elle Grand frère alun a révélé qu’il avait perdu 30 livres.