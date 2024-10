Découvrez les tensiomètres à domicile recommandés

Cher Dr Roach : Vous avez récemment souligné la nécessité d’une surveillance de la tension artérielle à domicile pour contrôler la tension artérielle. Quelle marque dois-je acheter ?

L.L.

La surveillance de la pression artérielle à domicile ajoute de nombreuses informations à la surveillance de la pression artérielle en cabinet, car elle garantit que la tension artérielle est contrôlée de manière optimale. Quelques mesures par an chez le médecin ne donnent pas une bonne idée du contrôle global, car la tension artérielle augmente et diminue de jour en jour, même de minute en minute. Des mesures supplémentaires sont donc essentielles pour être sûr que vous ne sous-traitez pas ou ne surtraitez pas la tension artérielle. Le meilleur de tous est une surveillance 24 heures sur 24, mais ces appareils sont coûteux et (pour diverses raisons) difficiles à obtenir auprès de votre clinicien, sauf dans les cabinets spécialisés en tension artérielle.

Heureusement, il existe de nombreux excellents appareils dont la précision est certifiée. J’ai trouvé trois ressources répertoriant les appareils fiables : strideBP.org ; hypertension.ca/public/recommended-devices ; et validateBP.org.

Il sera très utile de vérifier régulièrement votre tension artérielle à la maison et d’apporter l’appareil (s’il est doté d’une puce mémoire) ou un journal.

Cher Dr Roach: J’ai 84 ans et je suis en assez bonne santé. J’ai consulté un médecin au sujet d’une miction excessive. Je ne bois pas beaucoup de liquide après 14 heures. On m’a enlevé la prostate il y a environ 20 ans. Avez-vous quelque chose à suggérer ?

MW

La question la plus importante que je me pose après avoir entendu cette préoccupation très courante est de savoir s’il y a beaucoup d’urine à chaque fois ou juste une petite quantité plusieurs fois. S’il s’agit d’une grande quantité d’urine à chaque fois, votre corps se débarrasse de l’excès de liquide. Cela peut se produire avec le diabète (le diabète sucré est un excès de sucre dans le sang, tandis que le diabète insipide provient d’un déficit ou d’une résistance à l’hormone arginine vasopressine), votre médecin doit donc vérifier vos taux de sucre et de sodium. En cas de diabète insipide, un prélèvement d’urine de 24 heures peut aider à établir le diagnostic.

Cependant, un volume élevé d’urine la nuit peut également survenir chez les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque assez légère. Pendant la journée, votre cœur est trop occupé à fournir du sang à vos muscles et à votre cerveau pour ne pas pouvoir envoyer beaucoup de sang aux reins. Ainsi, lorsque vous vous reposez le soir et la nuit, le liquide accumulé pendant la journée est éliminé lorsque les reins reçoivent le flux sanguin dont ils ont besoin.

Une préoccupation plus courante survient lorsque les personnes ont de nombreux épisodes de miction avec de petites quantités. Les hommes et les femmes peuvent en faire l’expérience en cas d’hyperactivité vésicale. Les hommes ayant de grosses glandes prostatiques le remarquent également.

Vous voudrez peut-être consulter votre urologue car il y a 20 ans, on retirait rarement la prostate ; nous avons beaucoup plus souvent réduit le tissu prostatique autour de l’urètre. Les symptômes peuvent certainement réapparaître après 20 ans. L’urologue peut vérifier si vous êtes capable de vider complètement votre vessie ; sinon, cela suggère un problème de prostate ou, beaucoup moins fréquemment, un problème neurologique au niveau de la vessie.

Enfin, la même hormone, l’arginine vasopressine, peut parfois inverser sa sécrétion pour que vous uriniez préférentiellement davantage la nuit. Un traitement pour cette maladie est un analogue de l’AVP appelé desmopressine, mais de nombreux médecins (y compris moi-même) sont réticents à administrer ce médicament aux personnes âgées, en raison de son potentiel de réduction des niveaux de sodium à un degré dangereux.

Comme vous pouvez le constater, une miction excessive demande un peu d’efforts pour être résolue, et il est peut-être temps d’obtenir une évaluation plus approfondie de la part de votre médecin.

