Découvrez les stars du RHONJ Teresa Giudice, Dolores Catania et Jennifer Aydin après la transformation de la chirurgie plastique

Les stars de REAL Housewives Of New Jersey, Teresa Giudice, Dolores Catania et Jennifer Aydin, ont subi des transformations de chirurgie plastique et ont même été assez ouvertes à ce sujet.

Certains de leurs autres costars des ménagères, ont également confirmé avoir changé certains de leurs looks.

Teresa Guidice

Teresa, sans doute la plus populaire des femmes au foyer de Jersey, n’a eu aucun problème à montrer son look sur Instagram alors qu’elle partage beaucoup de photos, et en janvier 2020, elle a ouvert en changeant son apparence.

«Je crois qu’il est important de toujours rester fort et de se sentir le meilleur et le plus confiant», a-t-elle dit précédemment, révélant qu’elle a eu une augmentation mammaire.

Le RHONJ star, 48 ans, a expliqué qu’elle «était très nerveuse de refaire [her] seins », mais était content de leur apparence.

Elle a poursuivi: «J’encourage quiconque ne se sent pas leur meilleur moi travailler à se sentir mieux. Même si c’est la plus petite chose. Si c’est quelque chose qui nécessite une chirurgie esthétique pour se sentir mieux.

Teresa a également admis avoir des produits de comblement pour les lèvres.

La fille de 20 ans de la star de télé-réalité, Gia, a également admis obtenir un travail de nez.

Dolores Catane

Dans un épisode récent de RHONJ, Dolores a révélé que elle n’avait pas dit à son petit ami David qu’elle avait changé un peu sur elle-même en se faisant opérer.

La star de Bravo, 50 ans, a admis avoir subi une liposuccion et une abdominoplastie après avoir perdu du poids au milieu du coronavirus pandémie en 2020.

Au cours de l’épisode, Dolores a déclaré dans une interview confessionnelle: «Les choses sont un peu risquées entre moi et David parce que j’ai eu une abdominoplastie, une liposuccion, un petit lifting des fesses.

«Et je ne lui ai dit que la nuit avant mon départ parce que David n’est pas pour une chirurgie élective.

Jennifer Aydin

Tout comme ses deux coéquipiers, Jennifer a également été assez ouverte sur sa transformation en chirurgie plastique – cependant, c’est son propre mari qui a changé son apparence.

La femme de 43 ans a révélé une fois que son mari et chirurgien, le Dr Bill Aydin, avait effectué une réduction mammaire, une liposuccion et un lifting des seins sur l’étoile.

Elle a dit Page six: « J’étais vraiment grosse sur le dessus, ce qui signifie que mes seins étaient gros, et je les détestais.

« Ils étaient comme ces gros melons. Ils étaient mous après avoir allaité cinq enfants et cela a commencé par une réduction mammaire. C’est donc ce que j’ai fait en premier. »

Jennifer, qui a dit que les photos de Teresa l’avaient inspirée à changer, a ajouté: « C’était juste une réduction mammaire et un lifting avec un implant … »

Melissa Gorga

Belle-soeur de Teresa Mélisse, 41 ans, s’est également assurée de se donner une mise à jour, en disant Charme en 2019: « J’ai eu des implants mammaires, et j’ai eu un travail du nez. »

Elle a déclaré à la sortie: « Mon nez était définitivement passé du statut de femme au foyer à celui de femme au foyer à la télévision et dans les magazines. Je me suis dit: ‘Je n’ai jamais remarqué cela. Je pense que si je fais ce petit ajustement, cela me fera sentir meilleurs.’

« Et je l’ai fait et j’étais content de mes résultats. Je veux dire, tout le monde est différent mais pour moi c’est ce que c’était. »

Margaret Josephs

L’année dernière, l’homme de 53 ans s’est ouvert sur Instagram et a révélé: « J’ai eu cette révision de lifting après [Season 10] pour les retrouvailles. «

Margaret a expliqué qu’elle avait soulevé les paupières, ses joues et même «révisé» son décolleté et sa mâchoire.

Jackie Goldschneider

Les changements continuent à arriver alors que le joueur de 44 ans a déclaré à Domenick Nati sur son Émission YouTube en 2020, elle est également passée sous le couteau, principalement pour une abdominoplastie et des implants mammaires – ainsi qu’un remplisseur de lèvres et du Botox.

Elle a dit: «J’ai eu une abdominoplastie pour préparer cela et j’ai eu des seins pendant que je l’avais parce que j’ai allaité mes quatre enfants.

« A part ça, je n’ai pas subi de chirurgie plastique. Je reçois du Botox, j’ai un tout petit peu de remplissage et je l’ai dans les lèvres. C’est le nez avec lequel je suis né et tout le reste est vraiment juste à moi. «