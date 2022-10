Découvrez les stars avec lesquelles il est sorti au fil des ans – Hollywood Life

Crédit d’image : Alex Berliner/BEI/Shutterstock

Après tout ce qu’il a accompli, c’est fou de regarder en arrière et de réaliser que Zac Efron a été présenté à Hollywood en tant qu’adolescent. L’acteur est devenu célèbre après son rôle de Troy Bolton dans le Lycée musical Trilogie Disney. Depuis la sortie du premier film en 2006, les fans ont adoré voir la carrière de Zac s’épanouir, alors qu’il joue des rôles dans des comédies musicales, des drames, des comédies, etc.

Mais alors que sa carrière d’acteur est fascinante à suivre, les fans ont également adoré rester au courant des principales dames de la vie personnelle de Zac ! Des aventures supposées aux petites amies de longue date, l’histoire romantique de Zac a piqué l’intérêt de ses fans pendant des années. L’intérêt ne semble pas s’estomper même lorsqu’il admet qu’il est heureusement célibataire, ce qu’il a fait en septembre 2022, racontant La santé des hommes, “Je sais que probablement quand je rencontre la bonne personne, ce sera quand je m’y attends le moins.” Maintenant, nous revenons sur ses romances au cours de sa carrière !

Vanessa Hudgens

Zac et son HSM co-vedette Vanessa Hudgens ressemblait à un match fait au paradis des chouchous de Disney! Les deux ont joué le rôle d’un amoureux dans le HSM les films et leur chimie à l’écran étaient encore plus palpables lorsque les caméras ne tournaient pas. Le couple s’est rencontré lors du tournage du premier HSM en 2005 et en 2007 étaient un jeune élément chaud à Hollywood.

Alors que le tournage se poursuivait sur le HSM suite et le dernier film, sorti en salles en 2008, Zac et Vanessa ont poursuivi leur idylle. Zac a même joué l’intérêt amoureux de Vanessa dans le clip de son single “Say Ok” de 2007. Les deux ont continué à mettre en place un front uni jusqu’à la fin des années 2000, mais en décembre 2010, les deux ont arrêté. Les deux ont gardé leurs distances malgré toutes les années qu’ils ont passées ensemble.

Cependant, il semble maintenant que les choses soient à l’amiable entre les deux, ou du moins la rupture l’était, comme Vanessa en a parlé en 2019. “Cela a commencé de manière très organique et je n’aurais pas pu être plus reconnaissant d’avoir cette relation à ce moment-là, ” Vanessa a admis sur le Discours sur les récompenses podcast le 22 avril. «Nous avons en quelque sorte explosé – c’était ce phénomène massif et tous les yeux étaient rivés sur moi et c’est juste une chose vraiment étrange et étrange à traverser – mais en étant dans une relation, j’ai l’impression que ça a un peu gardé moi stabilisé et mis à la terre. J’avais aussi quelqu’un sur qui m’appuyer qui traversait ça.

Pendant ce temps, Zac et Vanessa ont récemment publié des messages cryptés sur leurs comptes de médias sociaux, taquinant un HSM réunion! En juillet 2022, Zac a partagé une photo de lui-même debout devant l’emblématique East High School du film à Salt Lake City, UT sur son Instagram, en écrivant: “Ne m’oublie pas.” Vanessa est allée sur son Instagram un mois auparavant, partageant également un clip d’elle-même à l’extérieur de l’école. “Vous souvenez-vous à la maternelle comment vous rencontriez un enfant et ne saviez rien de lui, puis 10 secondes plus tard, vous jouiez comme si vous étiez les meilleurs amis parce que vous n’aviez pas besoin d’être autre chose que vous-même?” elle a légendé la vidéo.

Sami Miró

Après sa romance de plusieurs années avec Vanessa, Zac est sorti avec un mannequin Sami Miró, qui se présente également comme une “conceptrice d’impact” sur son Instagram. Contrairement à sa relation précédente, ce couple a gardé les détails de leur relation près de leur cœur, mais a participé à un certain nombre d’événements ensemble au cours de leurs fréquentations de deux ans. Le couple a commencé à se fréquenter en 2014 et a gardé leur amour assez discret.

Cependant, après moins de deux ans ensemble, l’ancien couple a rompu en avril 2016, à peu près au moment où Zac tournait Alerte à Malibu. Avec son étoile montante, il semble que passer des mois d’affilée sur des plateaux de tournage ait pu conduire à la scission. Le couple n’a jamais ravivé leur romance non plus.

Alexandra Daddario

En parlant de Alerte à Malibudes rumeurs circulaient autour de la co-star de Zac, Alexandra Daddario, que la belle s’est impliquée avec l’acteur pendant le tournage ! Le couple s’est rencontré sur le tournage de l’adaptation cinématographique de la populaire série télévisée en 2016 (le film est ensuite sorti en 2017). Les fans ont paniqué en voyant les intérêts amoureux à l’écran ensemble, et Zac a presque confirmé leur relation lorsqu’il a laissé un commentaire séduisant sur l’une des publications Instagram d’Alexandra en 2018 !

Un mois plus tard, cependant, Alexandra a nié qu’elle et Zac étaient liés de manière romantique. « Nous sommes de très bons amis. Zac et moi avons travaillé ensemble et nous sommes de très bons amis », a-t-elle déclaré. Personnes. Mais une source proche du couple a partagé avec HollywoodLa Vie que les deux voulaient juste garder les choses aussi privées que possible – ils n’ont même pas parlé de leur romance à leurs co-stars !

Lily Collins

Si vous avez l’impression qu’il y a un schéma qui se forme avec la vie amoureuse de Zac, alors vous ne vous trompez pas. Les fans pensaient avec certitude que Zac était lié à une autre de ses co-stars lorsqu’il a été vu dehors avec Lily Collins. Les deux ont joué dans le film Netflix 2019 Extrêmement méchant, incroyablement mauvais et vil où ils ont joué des gens réels Liz Kendal (Lily) et meurtrière notoire, Ted Bundy (Zac).

Le film était, comme le titre le suggère, choquant, car il relatait la relation entre Liz et Ted. Pendant le tournage et même lorsque Zac et Lily faisaient la promotion du film, les fans ont continué à se demander si les stars du film étaient, en fait, elles-mêmes en couple. Ils ont été aperçus main dans la main à Disneyland en 2013, ce qui a amené les fans à croire que leurs retrouvailles sur le plateau avaient de nouveau provoqué des étincelles. Malheureusement, tout semblait être une relation incroyablement professionnelle, les deux faisant des apparitions ensemble sur le tapis rouge et plus encore.

Lily a depuis épousé son beau cinéaste, Charlie Mc Dowellen septembre 2021, comme on le voit sur son Instagram ici.

Sarah frère

En 2019, il semblait que Zac s’éloignait des co-stars et changeait sa vie personnelle pour devenir de plus en plus privée. C’est pourquoi les fans ont eu beaucoup de questions quand il a été dit qu’il avait commencé à sortir ensemble Sarah frère. Le nageur et l’acteur danois ont été liés pour la première fois lorsqu’ils ont été vus ensemble à un cours de fitness à Los Angeles en mars de la même année.

Sarah reste une athlète incroyablement en forme, comme on le voit sur son Instagram, connue pour sa carrière de nageuse et sa passion pour la science. Il n’y avait pas trop de battage médiatique à propos de ce couple potentiel après leur observation en mars 2019. Pourtant, les fans s’interrogent sur cette jeune femme talentueuse et l’acteur avec qui elle est potentiellement sortie !

Halston Sauge

Il ne fallut pas longtemps avant qu’il semble que Zac soit à nouveau lié à une co-star ! Début 2020, il est apparu que Zac était de retour avec son Voisins co-vedette Halston Sauge. Les deux se sont rencontrés sur le plateau de tournage en 2014, et des rumeurs ont circulé selon lesquelles le couple était plus que de simples co-stars.

En janvier 2020, il a été rapporté que les deux étaient de retour ensemble après leur aventure de 2014 et cette fois, ils devenaient sérieux. La romance, cependant, s’est apparemment éteinte.

On ne sait pas si Halston est sortie avec quelqu’un depuis son passage avec Zac, car elle semble garder sa vie romantique hors de ses réseaux sociaux.

Vanessa Valladares

En septembre 2020, Zac a essentiellement confirmé sa relation avec Vanessa Valladares. L’acteur et habitant de Byron Bay s’est rencontré dans un restaurant où Vanessa était serveuse pendant le séjour de Zac en Australie. Zac a récemment prolongé son visa touristique sur le magnifique continent, ce qui a amené de nombreux fans à croire que sa romance avec Vanessa avait quelque chose à voir avec la décision.

Les deux ont même été vus se tenant la main le 7 septembre, avec les photos illustrant que Zac est, une fois de plus, hors marché ! Cependant, en avril 2021, le couple se serait séparé. On ne sait pas si Vanessa a commencé à sortir avec quelqu’un de nouveau, car son Instagram est gardé privé.