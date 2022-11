Découvrez les soldes anticipées du Black Friday chez Garmin

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Les premières offres du Black Friday ont frappé une tonne de détaillants, et en ce moment Garmin a un certain nombre de montres intelligentesdes trackers de fitness, des navigateurs GPS, des accessoires de cyclisme et bien d’autres sont actuellement en vente.

Il y a une tonne d’offres incluses dans cette vente, nous avons donc passé en revue quelques-unes des meilleures offres ci-dessous. Mais soyez sûr et vérifiez le des produits Garmin actuellement en promotion.

Lexy Savvides / Crumpe L’un de nos choix pour les meilleures montres intelligentes de l’année, la Garmin Epix 2 est une excellente montre intelligente pour les athlètes. Cet Epix de 2e génération a une construction en titane robuste et un écran AMOLED lumineux. Cette smartwatch a une tonne de fonctionnalités, y compris des capacités de cartographie étendues. Il a également une autonomie de batterie impressionnante, d’une durée de près d’une semaine par charge dans des conditions normales. Notez que cette smartwatch n’a pas de capacités LTE ni d’application ECG, donc si vous avez besoin de ces fonctionnalités, vous voudrez peut-être envisager une option différente.

Garmin/CNET L’édition solaire de la Fenix ​​7 a un visage en saphir résistant aux rayures et des capacités de charge solaire pour prolonger la durée de vie de la batterie entre les charges. Par exemple, cet appareil offre jusqu’à 18 jours d’autonomie en mode smartwatch avec 4 jours supplémentaires en charge solaire et jusqu’à 57 heures d’autonomie en mode GPS avec 16 heures supplémentaires en charge solaire. Cette montre de sport robuste a un écran tactile de 1,3 pouces et un boîtier de 47 mm et elle est résistante à la chaleur, aux chocs et à l’eau. Il dispose également de fonctionnalités d’entraînement avancées, d’applications sportives, de capteurs de surveillance de la santé et du bien-être, etc.

Garmin/CNET Les configurations 40 mm et 45 mm sont disponibles à 180 $ en ce moment, donc cela se résume à la préférence. Cette montre a des applications sportives préchargées, vous permet de payer à partir de votre montre et de télécharger de la musique sur la montre et dispose d’une tonne de fonctionnalités de suivi de la santé (bien qu’il lui manque certaines des technologies de surveillance cardiaque disponibles sur d’autres modèles). Vous pouvez également obtenir jusqu’à 8 jours d’autonomie sur une seule charge, en fonction de l’utilisation.

Ce GPS cartographique vous permet de consulter vos statistiques, de suivre vos performances et de vous efforcer de battre votre meilleur temps. L’écran de 66 mm est facile à lire et donne beaucoup d’informations sur la façon dont votre corps réagit à l’entraînement. Si vous avez un vélo électrique, il existe des fonctionnalités qui affichent l’état s’il est compatible. Et vous pouvez suivre des trajets assez longs, en obtenant jusqu’à 20 heures de conduite par charge.

Garmin/CNET Cette combinaison GPS et détecteur de poissons vous aide à naviguer dans les eaux et même à marquer des endroits importants comme les points chauds, les quais et les rampes de chargement. Il utilise un transducteur Garmin Chirp (77/200 kHz) qui offre un niveau de clarté et de détails visiblement plus élevé pour les poissons et la structure que les modèles traditionnels. C’est un excellent cadeau pour les amateurs de pêche.

Autres offres Garmin à découvrir :

