Découvrez les six premiers détenteurs de billets pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022

La vente générale des billets pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022 a débuté le 5 août après un événement de lancement mettant en vedette la double médaillée d’or olympique Lindsay Tarpley et les capitaines de l’équipe nationale indienne de football, Ashalata Devi et Sunil Chhetri. Les billets sont disponibles sur fifa.com/tickets.

Le comité d’organisation local (COL) a reconnu l’excellent travail de six femmes inspirantes lors de la cérémonie de lancement des billets et les a récompensées avec les premiers détenteurs de billets pour la toute première compétition féminine de la FIFA en Inde.

Voici un bref résumé du travail accompli par chacun des premiers détenteurs de billets du tournoi qui fait d’eux des leaders dans leur communauté et une source d’inspiration pour repousser les limites.

Premlata Barik

Premlata Barik a plus de 38 ans d’expérience dans le domaine de la santé communautaire rurale et sa mission est d’atteindre zéro mortalité maternelle et infantile. Barik a aidé à effectuer des accouchements de 250 à 350 bébés chaque mois et d’environ 4000 bébés chaque année jusqu’en juillet 2013.

Sabah Khan

Sabah Khan est la co-fondatrice de Parcham, une organisation engagée pour un monde juste, respectueux de la diversité. Elle encadre les jeunes des communautés vulnérables dans leur leadership en matière d’action sociale et a contribué à créer l’histoire avec la toute première réservation d’un terrain de sport pour filles dans le pays approuvé par la Thane Municipal Corporation.

Lata Gaude

Le Dr Lata Gaude a beaucoup travaillé dans le domaine de la microbiologie et de la biogéochimie marines au CSIR-Institut national d’océanographie. Elle est membre actif d’organismes scientifiques internationaux et ambassadrice indienne auprès de l’institut de recherche allemand Leibniz – ZMT. Avec plus de 279 citations nationales et internationales évaluées par des pairs, le Dr Gaude mène activement des programmes de sensibilisation et des ateliers sur l’agriculture marine pour les villageois ainsi que pour les étudiants et les membres du corps professoral de divers collèges de Goa.

Sabina Martins

Le Dr Sabina Martins dirige une organisation appelée Bailancho Saad – qui signifie « la voix des femmes » – depuis plus de trois décennies. Au cours de ses 35 années de service social, elle a plaidé pour l’autonomisation et l’égalité des droits des femmes et des filles en abordant divers problèmes liés à la discrimination, à l’oppression, aux atrocités et à l’exploitation.

Shabana Qureshi

Diplômée du programme de bourses de formation des entraîneurs du programme d’héritage de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Inde 2022™, Shabana Qureshi entraîne gratuitement les jeunes filles de sa communauté dans le but d’accroître la participation des femmes au jeu et de tirer parti du pouvoir du sport pour élever le niveau humain. des vies. Elle a représenté l’Inde à la Coupe du monde des sans-abri de 2017 après avoir commencé le football en 2014 comme moyen de se réhabiliter.

Yolande D’Sousa

Connue sous le nom de ” Madone du football de Goa “, Yolanda D’Sousa est une ancienne footballeuse indienne qui a joué un rôle essentiel dans l’essor du football féminin en Inde. Elle est la première femme indienne à marquer un coup du chapeau international qui lui a valu le titre de ” Hattrick Queen ” et a été nommée ” Joueuse de la décennie ” par la Fédération indienne de football féminin en 1980. Elle faisait partie de l’équipe indienne qui a terminé les coureurs. lors de l’édition 1980 de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC.

L’événement a également été témoin d’un match d’exhibition après le lancement de la billetterie qui mettait en vedette certains des meilleurs footballeurs indiens – passés et présents. Parmi les personnes présentes figuraient Bala Devi, Bembem Devi, Bhaichung Bhutia, IM Vijayan et Gurpreet Singh Sandhu. Environ 200 enfants de diverses ONG ont également assisté à l’événement et ont eu l’occasion d’interagir avec leurs joueurs de football préférés.

