Découvrez les robots les plus mignons, les plus intelligents et les plus utiles de 2023

CES dispose de la technologie la plus récente et la plus innovante, mais les robots finissent souvent par voler la vedette. Des adorables robots pour animaux de compagnie aux véritables automates bizarres à ceux qui révolutionnent l’agriculture et l’industrie, nous ne pouvons pas en avoir assez et nous sommes là pour vous les présenter tous.

Chaque année, de grandes entreprises comme LG et Samsung et de petites startups présentent le dernier lot de robotique de pointe lors de la conférence sur l’électronique grand public à Las Vegas. Nous sommes ici avec un avertissement sur certains robots passionnants qui font leurs débuts publics au CES 2023.

Les robots jouent déjà un rôle dans bon nombre de nos vies, grâce à Roomba ou même à des tentatives plus expérimentales comme Astro d’Amazon, mais le CES donne un aperçu de la direction que prend la technologie. C’est au CES qu’on a vu pour la première fois des robots comme compagnons et comme de véritables imitations effrayantes de personnes, et cette année ne sera pas différente en ce qui concerne l’avenir.

C’est la première fois depuis 2020 que CNET est de retour sur le terrain à Vegas en force, alors attendez-vous à ce que nos employés rencontrent de nombreux robots sur le salon – espérons-le, ceux qui peuvent en faire un dîner chaud, donnez-leur une séance d’entraînement ou alors plier son lingecomme nous l’avons vu les années précédentes.

Au milieu de tout le bruit du spectacle, il peut être difficile de suivre ce qui se passe au CES, mais ne vous inquiétez pas, nous vous avons. Considérez ceci comme notre liste de tous les robots les meilleurs et les plus intéressants au CES 2023.

Adorable substitut d’animal de compagnie Dog-E

Bree Fowler / Crumpe



Doge n’est pas juste un autre robot-chien. Grâce à plus d’un million de combinaisons possibles de sons, de lumières et de traits de personnalité, cet animal de compagnie robot est doté d’une personnalité unique qui lui est propre. Si vos enfants vous harcèlent pour un chien, mais que vous n’avez ni le temps ni l’espace, ce jouet à 80 $ pourrait être la solution parfaite.



Lecture en cours:

Regarde ça:

Dog-E de WowWee : le chien robot qui communique via…

8:58



Le robot planteur de John Deere

John Deere



John Deere est un exposant régulier au CES et chaque année, le constructeur de tracteurs présente les technologies les plus récentes et les plus performantes pour rendre l’agriculture plus durable et plus efficace. Cette année, il a amené le ExactShot, un robot avec des capteurs qui peuvent détecter et fertiliser les graines individuellesréduisant les déchets associés aux méthodes traditionnelles de fertilisation par dispersion.

Aeo l’assistant humanoïde



Lecture en cours:

Regarde ça:

Découvrez Aeo, un robot d’assistance qui peut réellement nous aider

5:22



Aéo est un robot conçu pour donner un coup de main — en particulier dans les établissements de santé et d’aide sociale. Il est à la fois solide et doux, ce qui lui permet de soulever des charges lourdes tout en manipulant des produits délicats tels que des médicaments ou des appareils électroniques.

Pyxel le chiot codeur

Bree Fowler / Crumpe



La journaliste principale de Crumpe, Bree Fowler, a rencontré Pixel le chien codeur sur le plancher du salon CES. C’est un jouet conçu pour les enfants de 8 ans et plus, et vous pouvez lui apprendre à exécuter un certain nombre de tours, y compris s’asseoir, parler et secouer les pattes. Il peut également courir et s’allumer de différentes couleurs.

Lauréats du prix de l’innovation CES

Les autres robots sur notre radar au CES de cette année sont ceux qui ont été choisis par la Consumer Technology Association, qui gère le CES. Avant le salon, le groupe commercial sélectionne les produits qu’il juge les plus avant-gardistes et les plus excitants et les couronne Lauréats du prix de l’innovation CES. Cette année, un tas de robots passionnants ont attiré leur (et notre) attention.

Parmi les lauréats, celui que nous imaginons peut-être le plus avoir chez nous est le Yardo, un robot d’entretien de jardin qui est plus qu’une simple tondeuse à gazon intelligente. Avec des têtes interchangeables, il peut également déblayer la neige et souffler des feuilles ou des débris, ce qui en fait un compagnon de jardinage par tous les temps.

Agriste



D’autres robots récompensés ne sont peut-être pas destinés à la maison, mais cela ne les rend pas moins intrigants. Les Agriste L Robot peut cueillir des poivrons prêts à être récoltés avec une précision millimétrique à travers des feuilles en couches. Pourquoi uniquement des poivrons verts ? Nous ne le savons pas encore, mais quand nous le ferons, nous vous le ferons savoir.

Salut-Bot, un robot du Korea Advanced Institute of Science & Technology et Hills Robots est un robot guide autonome qui peut être utilisé dans divers scénarios, des conférences aux hôpitaux. Il se distingue par l’hologramme stéréoscopique omnidirectionnel à 360 degrés au-dessus de sa tête, permettant des réunions immersives en face à face.

EVAR Inc



Une aubaine potentielle pour les propriétaires de VE, Parky est un robot de recharge de VE autonome qui peut fournir une autonomie de 50 miles. Il vous permet de vous garer n’importe où dans le parking, pas seulement sur les points de recharge désignés, et Parky viendra à vous.

Du côté médical du spectre robotique, Navigateur de cellules souches coréennes BIOT de Godesign robot peut administrer des traitements médicamenteux aux zones touchées du corps de manière peu invasive.

Dans la catégorie Fitness and Sport Award est le iVolvePro, un robot d’entraînement au tennis qui permet de s’entraîner seul sans autre joueur. En utilisant une combinaison de vision par ordinateur et d’IA, le robot peut se déplacer sur le terrain pour vous tirer des balles à partir de différentes positions.

Dans la catégorie mobilité est Neubie, le dernier d’une longue lignée de robots de livraison. Celui-ci, de Neubility, basé en Corée du Sud, s’appuie sur un système multicaméra appelé V-Slam au lieu de capteurs lidar, ce qui l’optimise pour naviguer dans des environnements urbains à haute densité. Il a aussi des yeux adorablement grands.

Intéressé à voir plus de robots ? Revenez tout au long de la semaine alors que nous battons le sol du salon CES à Las Vegas. Nous ne manquerons pas de vous montrer tous les robots les plus récents, les plus mignons et les plus étranges au fur et à mesure que nous les rencontrerons.