Découvrez les révélations du téléphone Galaxy de Samsung avec la Watch Party de CNET

Le prochain événement Unpacked de Samsung est presque là, et CNET le couvrira en direct avec notre Samsung Unpacked Watch Party qui se déroulera tout le mercredi matin.

Crumpe lancera la soirée de surveillance avec un préshow à 5 h 00 PT (8 h HE) sur notre chaîne YouTube. Claire Reilly et Abrar Al-Heeti de CNET parleront de tout ce que nous verrons pendant l’événement et répondront à vos questions sur la rumeur Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4 Téléphone (s. Nous aurons également une analyse approfondie de notre rédactrice mobile Lisa Eadicicco, et nous vérifierons avec notre rédacteur sur le terrain Patrick Holland, qui couvrira l’événement depuis New York.

Lorsque Samsung lancera officiellement l’événement Unpacked à 6 h 00 PT, CNET poursuivra l’émission pour analyser toutes les révélations, puis organisera une post-émission pour tout déballer à Unpacked.

Vous voulez faire partie de notre spectacle? Vous pouvez participer au chat en direct sur La vidéo YouTube de Crumpe ci-dessusou vous pouvez nous envoyer vos questions avant le salon en visitant Postez la communauté YouTube de Crumpe et laissez votre message dans les commentaires.