Découvrez les réactions des utilisateurs face à la PS5 Pro incroyablement chère de Sony

La longue attente est terminée : nous avons maintenant découvrez à quoi ressemble la PS5 Pro, ce qu’elle fait et combien elle coûteraJusqu’à présent, ça ne se passe pas très bien.

Commençons par jeter un œil. Nous savions, grâce aux fuites, que la mise à jour de mi-génération ne réinventerait pas la roue du design industriel de la PS5, mais cela n’aide pas à convaincre les sceptiques. Ce que fait la console n’est pas non plus de surprendre rapidement les fans. Tout en jouant à de nouveaux jeux PS5 avec une haute fidélité visuelle et les fréquences d’images élevées semblent excellentes, mais il est difficile de les montrer sur un livestream YouTube compressé, surtout lorsque Sony ne montre que d’anciens jeux, y compris certains qui étaient également sur PS4.

Ensuite, il y a le prix. 700 $, c’est beaucoup, surtout sans lecteur de disque inclus. Ceux-ci sont vendus séparément pour 80 $. Donc, si vous avez déjà une vaste collection de jeux PS4 et PS5 sur disque, vous envisagez de débourser près de 800 $ pour voir les personnages d’arrière-plan dans Ratchet et Clank : Rift Apart paraissent plus détaillés, ou votre peinture scintille dans les voitures adverses lorsque vous dérivez Gran Turismo 7.

Voici comment les fans, les sceptiques et les haters réagissent actuellement à la révélation de la PS5 Pro :

Le dévoilement initial de la PS5 Pro a fait tourner les têtes dans tous les mauvais sens, mais elle pourrait sembler plus attrayante une fois que la prochaine série de blockbusters à gros budget arrivera, en particulier Grand Theft Auto VILes fans ne se soucient peut-être pas des compromis sur les anciennes exclusivités Sony à ce stade, mais toute augmentation des performances des jeux en monde ouvert haut de gamme qui devraient figurer parmi les sorties déterminantes de cette génération de consoles est une proposition entièrement différente. GTA 6 ne sera pas sur PC au lancement, et il est très possible qu’une PS5 Pro finisse par être le seul moyen d’y jouer avec une fréquence d’images stable supérieure à 30 ips.

Le temps nous le dira. Pour l’instant, nous verrons si les prix des consoles et accessoires de la gamme PS5 baisseront un jour, ou si nous assistons à l’aube d’une nouvelle ère où les jeux sur console seront tout aussi chers que les jeux sur PC, mais avec moins d’options.