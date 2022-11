Découvrez les premières photos de lui depuis son accident – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ERIK S MOINS / EPA-EFE / Shutterstock

Jay Leno a été vu pour la première fois depuis qu’il a été hospitalisé pour des brûlures le lundi 21 novembre. Il a posé avec le personnel de l’hôpital pour des photos, que vous pouvez voir ici (via page 6), et a montré certaines de ses blessures. L’ancien Spectacle de ce soir hôte, 72 ans, semblait être en voie de guérison, après ce qui était sûrement une expérience effrayante.

Plus à propos Jay Leno

Jay a souri avec le personnel, et il semblait qu’il s’était bien remis de l’accident. Quelques rougeurs ont été observées sur son visage, ainsi que quelques brûlures sur ses mains, mais il avait l’air d’aller très bien. “Après un séjour de 10 jours dans l’établissement, Jay recevra des soins de suivi à la Grossman Outpatient Burn Clinic pour des brûlures au visage, à la poitrine et aux mains qu’il a subies lors d’un incendie dans son garage”, a déclaré le médecin de Jay dans un communiqué. .

Ils ont continué et ont dit que le comédien semblait être reconnaissant pour le soutien. “Jay aimerait faire savoir à tout le monde à quel point il est reconnaissant pour les soins qu’il a reçus et apprécie beaucoup tous les bons voeux”, ont-ils déclaré. “Il a hâte de passer Thanksgiving avec sa famille et ses amis et souhaite à tous de merveilleuses vacances.”

Les photos arrivent une semaine après que Jay ait annulé une série d’apparitions publiques en raison des brûlures. L’humoriste a été transporté d’urgence à l’hôpital après qu’un incendie s’est déclaré sur une voiture, qui lui a brûlé le visage. Jay a révélé qu’il travaillait sur l’une de ses nombreuses voitures classiques lorsqu’une fuite de carburant l’a aspergé d’essence, puis il a pris feu lorsqu’une étincelle s’est allumée, dans une interview avec TMZ. Il a dit que son ami lui avait sauté dessus pour éteindre les flammes et lui avait sauvé la vie. Il s’attend à être hospitalisé pendant 5 à 10 jours.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La voiture sur laquelle Jay a dit qu’il travaillait était une voiture à vapeur blanche de 1907, qui a été présentée dans son émission comique Le garage de Jay Leno, qui montre également son amour pour les automobiles classiques. Il a fait ses débuts avec le véhicule de plus de 100 ans dans l’émission il y a près de 10 ans.

Heureusement, les brûlures n’ont pas affecté les yeux ou les oreilles de Jay, et il semblait être en voie de guérison dans une déclaration à Courrier quotidien. “J’ai été gravement brûlé par un feu d’essence. Je vais bien. J’ai juste besoin d’une semaine ou deux pour me remettre sur pied », a-t-il déclaré.

Lien connexe Lié: Jocelyne Miranda : 5 choses à savoir sur le docteur repéré avec Shawn Mendes

George Swift, qui travaille pour Jay depuis 15 ans a également promis que son patron et ami se rétablirait rapidement dans une interview avec Accéder à Hollywood. « C’est un dur à cuire. Il ira bien. Il n’y a rien qui mette la vie en danger. Il est de bonne humeur, mais ça va prendre du temps », a-t-il déclaré avant de décrire comment l’accident s’est produit. “Il m’a appelé, et il m’a dit qu’il y avait un incendie et que les pompiers arrivaient.”

Depuis l’accident CNBC, qui diffuse son émission Le garage de Jay Leno ont partagé leurs meilleurs vœux pour que le comédien se rétablisse rapidement dans une publication Instagram. “La famille CNBC souhaite bonne chance à Jay dans son rétablissement”, ont-ils écrit dans un message.

Il a été rapporté que Jay avait été hospitalisé, après qu’un e-mail ait été envoyé aux participants à la conférence à l’un des endroits où le comédien devait se produire, par Personnes. “Sa famille n’a pas été en mesure de nous fournir beaucoup de détails, mais il y a eu une urgence médicale très grave qui empêche Jay de voyager”, indique la note. “Tout ce que nous savons, c’est qu’il est vivant, alors nos prières vont à lui et à sa famille ce soir.”