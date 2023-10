Les photos et les vidéos constituent une priorité absolue et constituent un atout concurrentiel pour les téléphones de Google. Ce gros plan du Google Pixel 8 Pro de couleur « obsidienne » montre son nouvel appareil photo ultra-large de 48 mégapixels plus grand à gauche, son appareil photo principal mis à jour de 50 mégapixels au centre et son téléobjectif 5x de 48 mégapixels à droite.