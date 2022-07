Découvrez les photos les plus choquantes des Kardashian de leurs FEET après que Khloe soupçonne que les sœurs Kourtney et Kim ont un « fétiche »

LES Kardashian semblent avoir un fétichisme des pieds.

Les membres de la famille de la télé-réalité, qui adorent montrer leur peau dans des maillots de bain et des bikinis étriqués, semblent également aimer leurs pieds.

Kim a une longueur d’avance sur son petit ami Pete[/caption]

Travis Barker profite des orteils de sa nouvelle épouse Kourtney Kardashian[/caption]

Plus récemment, Khloe a hilarant appelé sa sœur Kim après qu’elle et son petit ami Pete Davidson se soient affrontés dans une série de nouvelles photos.

Une photo du groupe montrait la star de télé-réalité allongée les pieds contre la poitrine de Pete.

Khloe avait beaucoup à dire sur le cliché, commentant: “Avez-vous aussi un fétichisme des pieds?”

Le commentaire du co-fondateur de Good American fait référence à une croyance répandue selon laquelle Kourtney Kardashian et son mari Travis Barker ont un faible pour les pieds.

Ils glissent souvent des photos de pieds avec leurs photos remplies de PDA et ont été appelés par les fans à plusieurs reprises.

Obtenez une longueur d’avance sur l’obsession des Kardashian pour les pieds.

KOURTNEY KARDASHIAN

Kourtney et Travis partagent leur véritable romance[/caption]

Peut-être qu’aucune sœur ne met mieux en avant son meilleur pied que Kourtney.

La jeune mariée et son mari, Travis Barker, n’ont jamais hésité à montrer leur amour. Et cela inclut quelques pieds PDA.





Halloween dernier, le rockeur et la star de télé-réalité se sont transformés en Alabama et Clarence du film emblématique, True Romance.

Le couple s’est déguisé en personnages de Christian Slater et Patricia Arquette dans le film.

Sur les photos, la fondatrice de Poosh était assise sur le coffre d’un cabriolet tandis que Travis suçait son pied nu.

Travis a embrassé le pied de Kourtney à Noël[/caption]

Plus tard cette année-là, Travis a embrassé le pied de Kourtney pendant la période des fêtes, en le publiant sur son compte de réseau social.

Il a légendé le message, qui le montrait en train d’embrasser le bas du pied de Kourtney: “Tout ce que je veux pour Noël.”

Kourtney a répondu dans les commentaires: “Vous avez été très bon.”

Kourtney a canalisé Cendrillon pendant que Travis se frottait et embrassait ses orteils[/caption]

Le couple a également honoré l’un des moments de pied les plus influents de tous les temps, lorsqu’ils ont reconstitué la scène culminante de Cendrillon.

Dans le gros plan publié sur ses histoires Instagram, Kourtney a dépeint Cendrillon en tenant son pied pendant que son futur mari glissait son talon.

Elle a inclus une capture d’écran de la célèbre scène animée où le prince adapte Cendrillon avec sa pantoufle de verre, imitant le moment romantique.

KYLIE JENNER

Kylie a été forcée de défendre ses orteils “étranges **” après que les fans aient repéré quelque chose d’unique qu’elle partageait dans une série de photos de bikini.

La milliardaire, 24 ans, a montré ses courbes dans de superbes clichés en 2020, mais les adeptes n’ont pas pu s’empêcher de remarquer son orteil moyen – qui était plus court que les autres.

Après que des légions de fans aient commenté à quel point ils pensaient que l’orteil était étrange, Kylie a été forcée de révéler que son orteil “bizarre **” était comme ça à cause d’une blessure.

S’exprimant sur son histoire Instagram, elle a expliqué: “Alors je me suis cassé l’orteil du milieu au collège. Il n’y a rien que vous puissiez faire pour un orteil cassé, alors j’ai juste dû le laisser guérir comme il voulait guérir.

Elle a poursuivi: “Alors quand je lève ça [left foot] ils sont normaux et comme en place.

“Et quand je fléchis ça [right foot] ce petit gars est comme hors de propos.

Cependant, à la fin, elle a précisé: “Au fait, j’ai de jolis pieds **.”

Kylie Jenner a nommé ses orteils[/caption]

Kylie est allée encore plus loin lorsqu’elle a nommé en plaisantant tous ses petits cochons.

Dans une vidéo Instagram, la star s’est concentrée sur ses pieds, donnant à chacun d’eux des noms spéciaux : Tess, Teague, Tia, Trix, Toby, Tony, Tahnee, Tasha, Talia et Tina.

Le magnat du maquillage a également décidé de mélanger les sexes, disant aux fans que “les gros orteils sont des garçons”.

“Mes orteils sont si célèbres”, a-t-elle écrit dans sa story Instagram.

“Nous devrions donc probablement les nommer à ce stade.”

KIM KARDASHIAN

Après des années de spéculation, Kim Kardashian a finalement montré ses pieds en 2021 et a démenti les rumeurs folles selon lesquelles elle aurait SIX orteils.

La star de télé-réalité a témoigné qu’elle n’avait que cinq orteils à chaque pied lors d’un épisode d’avril de Keeping Up With the Kardashians.

Lors d’un dîner de famille tendu au cours duquel Kourtney et Scott Disick ont ​​discuté de la possibilité de réconcilier leur relation, Kim a apporté un peu d’humour dans la soirée lorsqu’elle a attiré l’attention sur ses pieds.

Tout en regardant ses pieds à travers la caméra de son téléphone, la star de KUWTK a déclaré: “Les gars, tout le monde pense que j’ai six orteils.”

Alors qu’elle montrait ses pieds et ses sandales, elle a poursuivi: “C’est vraiment un peu sauvage.”

Kim a ensuite compté ses orteils et a souligné le côté de son pied à côté de son petit orteil, ajoutant: “Mais alors c’est cette partie de mon pied. C’est comme s’écraser ici.

“Et comme sur la photo, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble à un sixième orteil.”

La star de télé-réalité a conclu: “Très déconcertant.”

Kim a été accusée d’avoir six orteils à plusieurs reprises, comme les fans l’ont récemment affirmé après avoir publié une photo de sa fête d’anniversaire controversée en octobre.

L’étrange complot impliquant la star de télé-réalité a commencé en 2019, lorsque les fans ont cru avoir repéré un orteil bonus sur son pied gauche.

En septembre, Kim a été forcée de répondre aux spéculations sur ses pieds sur Instagram après que les fans ont affirmé avoir repéré un orteil supplémentaire.

Dans une série de vidéos sur ses pieds, Kim a déclaré : “Tout le monde pense que j’ai six orteils, et c’est vraiment fou.”

Après avoir compté ses cinq orteils, la fondatrice de Skims a expliqué que ce que les gens croyaient être un orteil supplémentaire n’était que la partie latérale de son pied.

Elle a poursuivi: “Mais c’est ça, une partie de mon pied, que lorsque je porte une chaussure comme celle-ci, elle s’écrase ici et sur une photo.

“Je ne sais pas pourquoi ça ressemble à un sixième orteil.”

KENDALL JENNER

Instagram

Les fans de Kardashian ont été dérangés par les pieds de Kendall Jenner[/caption]

Plus récemment, les fans ont remarqué un détail “étrange” sur les pieds de Kendall Jenner dans ses toutes nouvelles photos de vacances.

Kendall, 26 ans, a partagé des instantanés de son escapade tropicale sur Instagram.

Les fans de Kardashians ont affirmé dans un fil de discussion en ligne que les clichés avaient été “photoshoppés” alors que les orteils de Kendall semblaient “étranges et longs”.

Un fan a déclaré: “Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer la longueur de ses orteils.”

Un autre fan a déclaré: “La longueur de ses orteils me fait peur.”

Un troisième fan a mentionné: “La fille mesure environ dix pieds. Bien sûr, ses doigts et ses orteils seront longs.

Une quatrième personne intervint : « Avons-nous obtenu la confirmation du chirurgien du pied de Kenny ? Me demander.