Les gagnants ont été révélés pour le concours Milky Way Photographer Of The Year de cette année.

Les images du sixième concours annuel proviennent du monde entier, de Madagascar et du Yémen à la Nouvelle-Zélande et à la Patagonie.

Découvrez les images ci-dessous – qui proviennent toutes des organisateurs de Capture the Atlas.

Nouvelle-Zélande – Milky Way Rising Over Stony River & Mt Taranaki par Brendan Larsen



Japon – Le paysage que je voulais voir par Mitsuhiro Okabe



Suisse – Le train de nuit d’Alexander Forst



La Palma – L’astroexpérience de La Palma par Jakob Sahner



Bulgarie – Les yeux de l’univers de Mihail Minkov



Tenerife – Le spectacle de lumière de la cathédrale par Roksolyana Hilevych



Chili – La vallée des cactus de Pablo Ruiz Garcia



Yémen – Le portail de l’arbre à bouteilles par Benjamin Barakat



Australie – Interstellaire de Jose Luis Cantabrana Garcia



Namibie – Au sud de la maison par Lorenzo Ranieri Tenti



Indonésie – Gigi Hiu Shining In The Dark de Gary Bhaztara



Argentine – Cafayate Star Factory par Gonzalo Javier Santile



Espagne – Voie lactée sur les hoodoos de Cuenca par Luis Cajete



Iran – Lut Glow d’Isabella Tabacchi