Découvrez les offres exceptionnelles du Black Friday sur le Google Store

Le Black Friday est le meilleur moment de l’année pour économiser de l’argent sur la technologie, mais il peut être écrasant de parcourir toutes les offres pour trouver les meilleures remises.

Cette année, Google vous a facilité la mise à niveau de votre téléphone, de vos écouteurs sans fil et de la configuration de votre maison intelligente en offrant à de nombreux articles populaires du Google Store les meilleures remises disponibles.

Tout le meilleur du matériel et des logiciels pour smartphones Google peut être trouvé au prix le plus abordable de tous les temps dans le Google Pixel 6a, que vous pouvez obtenir pour seulement 299 £. C’est énorme 100 £ d’économie jusqu’au 30 novembre sur l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme.

Le Pixel 6a offre l’expérience photo exceptionnelle pour laquelle les téléphones Pixel sont connus, avec des fonctionnalités impressionnantes telles que Magic Eraser pour vous aider à peaufiner vos photos à la perfection et à vous débarrasser des objets indésirables.

De plus, avec le chipset Google Tensor intégré, vous pouvez voir quelle chanson joue où que vous soyez, même hors ligne, ou utiliser Live Transcribe pour capturer et transcrire rapidement des conversations ou des annonces en anglais, japonais, allemand, italien, espagnol et français pour vous lire.

Avec des années de support logiciel Android, le Pixel 6a est un téléphone à conserver à long terme. Pourquoi ne pas l’associer aux Google Pixel Buds Pro, les écouteurs sans fil au son incroyable avec Google Assistant intégré et d’autres fonctions intelligentes ? Ils sont 30 £ de réduction jusqu’à fin novembre, tandis que les Pixel Buds A-Series encore plus abordables sont 20 £ de réduction.

Les deux paires de Pixel Buds se couplent de manière transparente avec le Pixel 6a – ou n’importe quel téléphone Android – à l’aide de la technologie intelligente Fast Pair de Google, tandis que Find My Device peut vous aider à les localiser s’ils s’égarent.

Le Black Friday est également le moment idéal pour équiper votre maison de technologies intelligentes telles que le Google WiFi 3 Pack, qui a 50 £ de réduction à seulement 139 £. Cela garantira que votre maison est couverte d’une excellente réception Wi-Fi pour regarder la télévision ou écouter de la musique – et pour vous aider avec cela, Google Store a 10 £ de réduction Chromecast avec Google TV HD (20 £ de réduction pour 4k) et 29 £ de réduction l’enceinte intelligente Nest Mini.

Pixel Google

Disposer un Nest Mini ou deux dans la maison peut remplir une pièce de musique, agir comme une radio, lire une histoire à vos enfants au coucher ou être utilisé pour contrôler un autre appareil dans votre maison.

Vous pouvez également ajouter un écran aux fonctionnalités de l’assistant Google de Nest avec Nest Hub ou Nest Hub Max, avec une incroyable 45 £ et 50 £ de réduction respectivement. Il est parfait pour la cuisine pour régler des minuteries, regarder des tutoriels de cuisine ou jouer de la musique, mais également à la maison dans une chambre calme pour diffuser des sons apaisants ou vos vidéos YouTube préférées. Et quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve, Nest Hub peut afficher tous vos meilleurs souvenirs de Google Photos.

Il peut également s’agir d’un écran sur lequel visualiser la vidéo capturée par la Google Nest Cam, une caméra de sécurité que vous pouvez positionner n’importe où dans votre maison. Utilisez-le pour surveiller les enfants à l’étage ou le chien pendant que vous êtes dans les magasins.

Mieux encore, il peut s’agir d’une caméra de sécurité pendant vos vacances. Avec 30 £ de réduction pour le Black Friday, la tranquillité d’esprit devient plus abordable.

Quelle que soit la technologie que vous vous offrez ce Black Friday, le Google Store vous propose les meilleurs prix sur le matériel Google.