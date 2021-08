Découvrez les œufs de Pâques codés dans une nouvelle vidéo

Taylor Swift a choisi d’être encore une fois « nonchalamment cruelle » avec ses fans – pas qu’ils se plaignent, bien sûr.

Le triple lauréat de l’album de l’année aux Grammy a publié jeudi un mystérieux message sur les réseaux sociaux. Cela suggère qu’elle annoncera bientôt les noms des nouveaux morceaux « du coffre-fort » de son prochain réenregistrement de son quatrième album studio, « Red » de 2012. (« Red (Taylor’s Version) » devrait sortir le 19 novembre.)

« *presse post* *caquette maniaque* Niveau : cruelle avec désinvolture au nom de l’honnêteté », elle tweeté, faisant référence aux paroles de son chef-d’œuvre objectivement le plus fin, « All Too Well ».

Elle plus tard suivi: « Votre prochain indice sera à l’endroit où vous entendez du rouge… »

Une vidéo teaser accompagnant le premier post montre un tas de (brouillé) lettres s’échappant d’un coffre-fort. Bien sûr, les fans ne devraient jamais (jamais, jamais) être surpris lorsque Swift fait un coup comme celui-ci : le chanteur a choisi cette même méthode quand allusion à ce qui allait arriver sur son album réenregistré « Fearless (Taylor’s Version) », qui est arrivé en avril.

Swift réenregistre sa musique après une bataille publique avec le directeur musical Scooter Braun, qui avait acheté ses enregistrements maîtres avant de les vendre pour des millions en novembre 2020.

En réenregistrant sa musique, elle acquiert la propriété des chansons précédentes qui ont lancé sa carrière, mais avec une touche plus sophistiquée et plus mature.

Yas reine :Taylor Swift entre dans l’histoire des Grammys avec la victoire de « Folklore », devenant la première femme d’un club à trois tours

Swift s’est entretenue avec Robin Roberts en août 2019 lors d’une performance à Central Park faisant la promotion de son septième album studio, « Lover », affirmant qu’elle avait l’intention de réenregistrer ses cinq premiers albums – « Taylor Swift », « Fearless », « Speak Now », » Rouge » et « 1989 » – l’année suivante.

« Oui, c’est vrai », a déclaré Swift après que Roberts l’a interrogé sur son intention de réenregistrer sa musique. « Et c’est quelque chose que je suis très excité de faire parce que mon contrat dit qu’à partir de novembre 2020, donc l’année prochaine, je peux enregistrer albums un à cinq à nouveau. Je suis très excité à ce sujet. »

« Je pense juste que les artistes méritent de posséder leur propre travail », a-t-elle ajouté. « Je me sens très passionnément à ce sujet. »

Important:Toutes les nouvelles chansons, les paroles notables et les plus gros changements sur le réenregistrement de « Fearless » de Taylor Swift

Swift la connaît Ventilateurs ça ira tout ce qu’ils peuvent deviner comment s’appelleront ces chansons et qui la rejoindra dessus (possible collaborations entre Phoebe Bridgers et Chris Stapleton ?). En fait, si vous êtes allongé sur le sol froid et dur à essayer de déchiffrer ces indices sur les réseaux sociaux, vous pouvez vous rendre sur son site Web et savoir si vous avez raison.

Nous sommes perdus dans la traduction, mais peut-être aurez-vous plus de chance. Allez-y, Swifties.

Contribution : Hannah Yasharoff, Sara Moniuszko

On adore le voir :Taylor Swift s’extasie sur le retour aux Jeux olympiques de Simone Biles: « Nous avons tous appris de vous »