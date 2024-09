Découvrez les nouvelles fonctionnalités du dernier système d’exploitation d’Apple

Apple a publié la dernière version de son système d’exploitation iOS, iOS 18. La société a présenté le système d’exploitation pour la première fois lors de la WWDC 2024 en juin et a commencé à le déployer sur les iPhones le 16 septembre.

À bien des égards, iOS 18 peut être considéré comme la plus grande mise à jour iOS depuis un certain temps, car elle introduit de gros changements dans la conception, les fonctionnalités et la convivialité globale.

Les iPhone 15 Pro et les nouveaux modèles iPhone 16 intègrent également des fonctionnalités d’intelligence artificielle que vous ne trouverez pas sur d’autres iPhone. Je vais vous présenter certaines des fonctionnalités clés d’iOS 18 que vous devez connaître.

OBTENEZ DES ALERTES DE SÉCURITÉ ET DES CONSEILS D’EXPERTS – ABONNEZ-VOUS À LA NEWSLETTER DE KURT – THE CYBERGUY REPORT ICI

Avant de lire les fonctionnalités, il est important de savoir si votre iPhone bénéficiera de la dernière mise à jour iOS. Vous trouverez ci-dessous la liste des iPhones éligibles à la mise à jour iOS 18.

iPhone XR, XS et XS Max

iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération), SE (3e génération)

iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max

iPhone 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max

iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max

L’audace d’Apple dans l’intelligence artificielle : nouvel iPhone 16, AirPods et montres

LIRE SUR L’APPLICATION FOX NEWS

iOS 18 est une mise à jour massive avec des tonnes d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Je ne vais pas m’attarder sur chacune d’entre elles, mais voici huit de mes préférées. J’utilise certaines d’entre elles depuis un certain temps maintenant, car je faisais partie du programme bêta, qui m’a donné un accès anticipé.

Si vous avez été en utilisant des iPhones Pendant un certain temps, vous savez qu’Apple ne vous a pas donné beaucoup de contrôle sur l’apparence des éléments à l’écran. Cela change maintenant avec iOS 18, car la société a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités qui vous permettent de personnaliser l’écran d’accueil de votre iPhone.

Vous pouvez désormais placer librement des icônes d’application et des widgets n’importe où dans la grille de l’écran d’accueil. C’est une fonctionnalité que les utilisateurs d’Android réclament depuis un certain temps aux utilisateurs d’iPhone. D’une certaine manière, cela donne à votre iPhone une impression beaucoup plus personnalisée.

Apple vous permet également de modifier la couleur de vos applications et widgets sur l’écran d’accueil. Vous pouvez basculer entre le mode clair et le mode sombre, et les icônes s’ajusteront en conséquence si l’application dispose d’une icône de mode sombre.

EST-IL TEMPS POUR MOI DE PASSER À UN NOUVEL IPHONE ?

Cette mise à jour majeure de Photos facilite la recherche et la redécouverte de moments spéciaux. La présentation élégante et épurée présente la bibliothèque avec une vue unifiée mais familière. De nouvelles collections telles que Jours récents, Personnes et animaux et Voyages utilisent l’intelligence de l’appareil pour organiser automatiquement la bibliothèque, vous permettant de passer moins de temps à chercher et plus de temps à profiter de vos souvenirs. Vous pouvez également personnaliser votre expérience avec une présentation personnalisable qui met en valeur ce qui compte le plus pour vous et épingler vos collections préférées pour un accès rapide.

Il existe certaines applications que vous souhaiterez peut-être conserver sur votre téléphone, mais que vous ne souhaitez pas que les autres connaissent. Avec iOS 18, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais verrouiller n’importe quelle application derrière Face ID, Touch ID ou un mot de passe, garantissant ainsi que personne ne puisse ouvrir l’application sans votre authentification. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez utiliser la fonction de masquage.

Lorsque vous masquez une application, elle n’apparaît pas dans votre bibliothèque d’applications ni dans les résultats de recherche. Vous ne recevrez aucune notification de l’application à moins que vous n’ouvriez le dossier caché dédié dans la bibliothèque d’applications. Le seul moyen d’accéder à ce dossier est d’utiliser Face ID, Touch ID ou un code d’accès.

COMMENT PROTÉGER VOTRE IPHONE ET IPAD CONTRE LES MALWARE

Apple a ajouté de nouvelles fonctionnalités intéressantes à l’application Messages. Vous pouvez désormais utiliser des effets de texte pour des mots spécifiques dans vos messages, avec des options telles que grand, petit, secouer, hocher la tête, exploser, onduler, fleurir et trembler. De plus, il existe de nouvelles options de formatage qui ressemblent beaucoup à celles que vous trouveriez dans Google Docs ou Microsoft Word.

L’application Messages bénéficie également d’un système Tapback amélioré, qui vous permet de réagir aux messages avec une plus large gamme d’émojis ou d’autocollants, et pas seulement ceux approuvés par Apple. Une autre nouvelle fonctionnalité est la planification, qui vous permet de programmer l’envoi des messages à une heure ultérieure.

UNE MÉTHODE SECRÈTE PEU CONNUE POUR NETTOYER VOS AIRPODS CORRECTEMENT

Siri, l’assistant virtuel d’Apple, a été assez limité jusqu’à présent. Il vous renvoie souvent simplement vers le site Web d’Apple ou insiste pour rechercher sur le Web presque toutes les questions. Cependant, avec iOS 18, Apple donne à Siri une mise à niveau majeure de l’IALe nouveau Siri sera capable de gérer des questions plus complexes et de se souvenir de ce que vous dites, un peu comme ChatGPT.

Apple indique également que Siri pourra voir ce qui s’affiche sur votre écran et répondre à toutes vos questions. Il pourra également trouver des messages, des images ou des fichiers spécifiques. Par exemple, vous pouvez demander à Siri de localiser l’e-mail que vous avez reçu de votre collègue au sujet du projet le mois dernier ou de vous montrer la recette que vous avez enregistrée pour votre plat de pâtes préféré.

Cependant, le nouveau Siri ne sera pas disponible avec la version initiale d’iOS 18. Apple affirme que la mise à niveau est toujours en cours et qu’elle arrivera vers la fin de l’année ou au début de 2025.

QU’EST-CE QUE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) ?

Le centre de contrôle bénéficie d’une nouvelle mise en page multipage avec une galerie de contrôles dans laquelle les développeurs tiers peuvent ajouter leurs propres widgets. Vous pouvez même échanger les nouvelles commandes sur l’écran de verrouillage, en remplaçant les icônes de lampe de poche et d’appareil photo.

Apple a également introduit une nouvelle API qui permet aux applications tierces d’ajouter des commandes au centre de contrôle remanié. Par exemple, Apple a montré comment l’application Ford utilisera cette API pour vous permettre de démarrer votre véhicule, d’ouvrir le coffre et bien plus encore directement depuis le centre de contrôle.

Vous ne remarquerez pas vraiment ou ne tirerez pas grand-chose de RCS si la plupart de vos amis et de votre famille utilisent des iPhones. RCS est conçu pour améliorer l’échange de SMS entre les appareils iPhone et Android.

Il s’agit d’une mise à niveau par rapport aux SMS/MMS. Elle ajoute des fonctionnalités telles que des indicateurs de saisie, des accusés de réception et de lecture, des photos et des vidéos de meilleure qualité et la possibilité d’envoyer des SMS via Wi-Fi ou des données mobiles au lieu de dépendre uniquement du réseau de votre opérateur. Elle facilite également la gestion des discussions de groupe, par exemple en vous permettant de quitter les conversations.

Avec iOS 18, Apple a simplifié la collaboration entre iPhone et Mac. La nouvelle fonctionnalité de mise en miroir d’iPhone vous permet de contrôler votre iPhone directement depuis votre Mac en affichant l’écran de votre iPhone sur votre Mac. Vous pouvez utiliser la souris, le clavier et le pavé tactile de votre Mac pour gérer les applications iPhone, consulter les notifications et bien plus encore. Cette fonctionnalité créera en fait une version numérique de votre iPhone sur votre Mac.

La plupart des fonctionnalités d’IA d’Apple Intelligence ne seront pas disponibles avec la version initiale d’iOS 18. Comme je l’ai mentionné plus tôt, elles seront déployées dans les mises à jour ultérieures d’iOS 18, peut-être à la fin de cette année ou au début de 2025. Cependant, les fonctionnalités dont j’ai parlé plus tôt seront prêtes dès l’installation de la mise à jour iOS 18, à l’exception de Siri mis à niveau.

Pour maintenir votre téléphone à jour, vous pouvez activer les mises à jour automatiques. Accédez simplement à l’écran Mise à jour du logiciel, cliquez sur « Mises à jour automatiques » et activez tous les services que vous souhaitez mettre à jour automatiquement.

ABONNEZ-VOUS À LA CHAÎNE YOUTUBE DE KURT POUR DES CONSEILS VIDÉO RAPIDES SUR LA FAÇON D’UTILISER TOUS VOS APPAREILS TECHNOLOGIQUES

iOS 18 est une mise à jour passionnante avec de nombreuses améliorations pour votre iPhone. Vous pouvez personnaliser votre téléphone et utiliser des fonctionnalités intéressantes comme iPhone Mirroring pour mieux vous connecter à vos autres appareils Apple. L’application Messages comprend désormais des effets amusants pour pimenter votre expérience de messagerie. Cependant, il est un peu décevant que les fonctionnalités Apple Intelligence, qui ont fait l’objet d’un battage médiatique depuis la WWDC, ne soient pas disponibles immédiatement avec la version initiale.

Quelle fonctionnalité d’iOS 18 pensez-vous que vous allez le plus utiliser ? Faites-le nous savoir en nous écrivant à Cyberguy.com/Contact .

Pour plus de conseils techniques et d’alertes de sécurité, abonnez-vous à ma newsletter gratuite CyberGuy Report en vous rendant sur Cyberguy.com/Newsletter .

Posez une question à Kurt ou faites-nous savoir quelles histoires vous aimeriez que nous couvrions .

Suivez Kurt sur ses réseaux sociaux :

Réponses aux questions les plus posées sur CyberGuy :

Nouveau de Kurt:

Copyright 2024 CyberGuy.com. Tous droits réservés.

Source de l’article original : iOS 18 : découvrez les nouvelles fonctionnalités du dernier système d’exploitation d’Apple