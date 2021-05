Découvrez les nouveaux forfaits 5G de données uniquement d’AT & T pour tablettes et ordinateurs portables

À partir d’aujourd’hui, AT&T a mis à jour DataConnect plans pour ceux qui cherchent à connecter leurs appareils connectés, tels que les ordinateurs portables, les tablettes ou tout ce qui peut avoir besoin de données mobiles 5G lors de leurs déplacements. Si vous ne le saviez pas déjà, AT&T proposait des options de 15 Go et 35 Go, mais il existe maintenant également des niveaux de 25 Go et 40 Go.

Pour la tarification, vous pouvez obtenir un plan de 25 Go pour 50 $ / mois ou un plan de 40 Go pour 75 $ / mois. Notez que ces prix ne sont disponibles que lorsque vous vous inscrivez au paiement automatique et à la facturation sans papier, plus les taxes et les frais.

Ces plans sont disponibles cette semaine sur le site Web d’AT & T.

// AT&T