Découvrez les nouveautés de la fonctionnalité Fitbit de juin

Fitbit entre dans l’excitation de Feature Drop cette semaine, annonçant de nombreuses nouveautés pour sa gamme d’appareils de fitness. Tous les appareils n’obtiennent pas les mêmes fonctionnalités, mais nous avons indiqué aussi clairement que possible ci-dessous quel appareil obtient quoi.

En prenant ce qui ressemble à une page du livre de WHOOP, toutes les montres et trackers Fitbit reçoivent un Préparation quotidienne score, qui est une valeur numérique placée sur la façon dont l’appareil interprète votre corps devrait se sentir. Ce score vous permettra de savoir si vous devez privilégier le repos au tir pour un PR sur votre soulevé de terre.

Les utilisateurs de Sense 2 et Versa 4 reçoivent une nouvelle vignette de santé menstruelle pour enregistrer facilement les périodes et suivre les cycles. Ces mêmes propriétaires d’appareils, ainsi que les propriétaires de Charge 5, Luxe et Inspire 3, peuvent désormais recevoir des notifications dans plusieurs langues, telles que des textes en hindi, l’identification de l’appelant en arabe et des événements de calendrier en vietnamien.

Si vous êtes plus une apparition qu’un chat de substance, Fitbit introduit quatre nouveaux cadrans d’horloge sur les appareils Charge 5, Luxe et Inspire 3. « Choisissez entre des designs élégants et stylés ou sportifs remplis de statistiques de santé pour voir tous vos progrès d’un simple coup d’œil », note Google dans son communiqué de presse.

Pour accompagner ces nouveaux visages, les propriétaires de Sense 2 et Versa 4 ont la possibilité de changer le visage de leur montre en appuyant longuement sur l’écran d’accueil.

Soyez à l’affût de ces mises à jour pour commencer à déployer maintenant.