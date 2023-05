Découvrez les nouveautés dans notre boutique merch !

Nous sommes ici avec une mise à jour passionnante sur notre magasin de produits dérivés. Nous avons deux nouveaux modèles de t-shirts en plusieurs couleurs, ainsi que des tasses en trois tailles ! Nous recevons des demandes de mugs depuis le lancement de la boutique et nous sommes enfin en mesure d’y répondre.

Pour marquer l’occasion, nous offrons une remise spéciale de 15 % sur TOUT jusqu’à la fin du mois de juin ; il suffit d’entrer ROBOTSFTW-15 à la caisse.

Coup d’envoi avec notre nouveau t-shirt « I Sound Like a Robot » en deux modèles. C’est une blague bien connue de nos abonnés de la chaîne YouTube et des fans de Will (si vous savez que vous savez).

Vous avez le choix entre deux conceptions de robot distinctes – JE SONNE COMME UN ROBOT TEE V2 A | JE SONNE COMME UN ROBOT TEE V2 B – chacun dans un certain nombre de couleurs et de tailles.









Le nouveau I Sound Like a Robot Tee V2 en deux modèles – A et B

Vous pouvez également vous procurer nos modèles classiques, qui ont tous été réapprovisionnés.























Les tees GSMArena en action

Nous sommes impatients d’annoncer un tout nouvel article dans notre boutique de produits dérivés : les tasses ! Poursuivant le thème du robot, nous avons le nouveau Tasse à café en émail Robot et la céramique Tasse à café Robot en deux tailles.









Nos nouvelles tasses à café Robot

La tasse à café en émail Robot est fabriquée en métal avec une couche d’émail longue durée. La tasse proclame avec audace « CONSTRUIT SUR LA CAFÉINE, ALIMENTÉ PAR LE SUCRE » !









Notre tasse à café en émail Robot

Voici notre mug en céramique en deux tailles – un raisonnable 11 oz et un grand 15 oz (peut-être mieux adapté pour le thé, celui-ci, mais nous ne jugeons pas).







Tasse à café robot en tailles 11 oz et 15 oz

Rendez-vous sur notre magasin de marchandises pour découvrir les nouveautés et voir tous nos articles existants. Et n’oubliez pas – utilisez le code ROBOTSFTW-15 pour 15 % de réduction sur tout jusqu’à la fin du mois.