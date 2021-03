Les étoiles les plus grandes et les plus brillantes se sont présentées et se sont présentées aux NAACP Image Awards 2021 le samedi 27 mars. Bien que la cérémonie ait été principalement une expérience virtuelle en raison de la pandémie de coronavirus en cours, cela ne signifie pas qu’il y avait une pénurie de moments mémorables et mode spectaculaire.

