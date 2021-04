– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

De temps en temps, il y a un événement majeur d’économies qui laisse même les plus chevronnés des chasseurs de contrats perplexes, y compris celui qui vient d’être lancé à Wayfair. C’est vrai, mes amis, nous parlons de Way Day 2021 – une vente de niveau Black Friday qui a lieu mais une fois tous les 365 jours et qui est à la hauteur du battage médiatique chaque année: et ça commence à l’heure actuelle.

Avec des réductions allant jusqu’à 80% sur tout, des meubles d’extérieur aux matelas et à la décoration, il y a des offres vraiment époustouflantes à conclure lors de l’événement de cette année, qui se poursuivra Jeudi 29 avril à 3 h HNE.

Au cours des 48 prochaines heures, vous aurez accès à des meubles de cuisine et de salle à manger à partir de 24,99 $ et des ensembles de patio à 65% de rabais. Vous pourrez également faire des économies auprès des marques sœurs de Wayfair, AllModern, Joss & Main et Birch Lane, à moindre coût, car elles réalisent des ventes similaires.

Il y a, littéralement, des milliers des baisses de prix à trouver pendant cette promotion, et les achats peuvent être un peu accablants. C’est pourquoi nous avons déjà tout trié pour trouver 50 des meilleures réductions de prix que le site a à offrir!

Et donc, sans plus tarder, faites défiler pour découvrir quelques démarques incontournables disponibles lors de cette énorme vente Wayfair.

Les meilleures offres Way Day 2021 pour acheter maintenant

Mobilier de jardin

Prêt ou pas, voici le temps chaud! À l’approche de la fin du mois d’avril, le moment est venu de rafraîchir votre espace extérieur pour les jours passés au bord de la piscine, au barbecue et les nuits passées près du foyer. Bien qu’investir dans de nouveaux meubles d’extérieur puisse généralement être une entreprise coûteuse, la vente massive Wayfair de Wayfair comprend des tonnes de démarques incroyables sur les parapluies et les sièges à gogo – lisez la suite pour les découvrir.

Décor de jardin

Si vos plantes bien-aimées ont besoin d’une nouvelle maison, vous serez ravi de savoir qu’il existe des offres incroyables sur les planteurs les mieux notés. Que vous cherchiez à déplacer votre précieux monstera ou votre paume extérieure très appréciée, vous pouvez consulter les démarques sur les ajouts ci-dessous.

Meubles d’entrée

En tant que première partie de votre demeure que vous voyez lorsque vous rentrez chez vous, votre entrée est un endroit dont vous voudrez vous assurer qu’il est en parfait état. Que vous décidiez de décorer avec une bibliothèque à la mode ou un décor trop mignon, Wayfair propose de superbes meubles d’entrée en vente dès cette seconde.

Tapis et décoration

Ajouter les bons accents à votre espace de vie peut contribuer à l’élever à de nouveaux sommets. Un nouveau tapis, par exemple, peut rendre vos sols moins clairsemés et ajouter un peu de couleur à un décor par ailleurs monotone. Parmi les autres éléments de décoration essentiels à ramasser dans le cadre de cette promotion massive, citons les oreillers, les miroirs et plus encore, tous conçus pour donner à votre maison le relooking qu’elle mérite avec un budget limité.

Meubles de salon

Qu’il s’agisse de jouer à vos émissions de télévision préférées, de vous blottir sur le canapé et de lire pendant des heures, vous passez probablement le plus de temps dans votre salon. Alors pourquoi ne pas lui donner un rafraîchissement printanier? Voici quelques éléments de mobilier Way Day pour vous aider à embellir correctement votre espace de vie.

Mobilier de bureau

Comme beaucoup d’entre nous travaillerons encore à domicile, il est grand temps de donner à ce mobilier de bureau à domicile un rafraîchissement indispensable! Que cela signifie ajouter une chaise de bureau moelleuse qui vous fera soupirer de confort ou une armoire robuste qui vous aidera à vous organiser, Way Day propose une tonne d’options utiles.

Cuisine et salle à manger

Préparer un délicieux lot de biscuits et les manger sur votre nouvelle table à manger chic peut sembler un rêve, mais avec Wayfair, vous pouvez en faire une réalité. Il y a des appareils de cuisine indispensables, de magnifiques tables à manger en bois et bien plus encore lors de cet événement d’épargne. Continuez à faire défiler pour voir nos favoris.

Meubles de chambre

Si vous avez passé beaucoup de temps dans votre chambre, il y a de fortes chances qu’elle ait besoin d’une mise à niveau. Nous parlons d’un tout nouveau cadre de lit, de tables de chevet assorties ou d’une commode spacieuse, que vous pouvez acheter pour moins cher dans cette énorme vente Wayfair. Vérifiez-les – et plus encore – à venir.

Matelas et literie

Un nouveau lit (et une literie assortie!) N’est pas souvent bon marché, mais grâce à la vente Way Day de cette année, vous pouvez économiser sur les deux. Des matelas en mousse à mémoire de forme aux ensembles de draps appréciés des clients, voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons repérées sur ces articles lors de l’événement annuel des économies.

Éclairage

Des luminaires suspendus aux luminaires muraux, les bonnes lumières peuvent ajouter beaucoup à l’esthétique de votre maison et vous aider à créer la bonne ambiance. Voici quelques-uns de nos favoris de l’événement pour vous aider à faire du shopping!

