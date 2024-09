Découvrez les maquettes des nouveaux bâtiments du World Trade Center qui seront bientôt érigés à New York

À l’occasion du 23e anniversaire des attentats terroristes contre les Twin Towers, le promoteur Silverstein Properties a dévoilé une série de maquettes présentant les dernières conceptions des 2 et 5 World Trade Center, des bâtiments qui n’ont pas encore obtenu de financement et dont la construction n’a pas encore commencé.

Selon New York YIMBYUne fois terminé, le 2 World Trade Center mesurera 410 mètres de haut, soit environ 6 mètres de moins que le 1 World Trade Center. Conçu pour accueillir des bureaux, le bâtiment comptera 80 étages.

Bien qu’il ait été initialement prévu qu’il soit également un gratte-ciel de bureaux, le 5 World Trade Center sera désormais une destination résidentielle s’élevant à 920 pieds dans les airs, rapporte le média.

« La structure de 1,3 million de pieds carrés offrira 1 325 unités locatives, dont 40 % seront consacrées à des logements abordables, ainsi que des espaces commerciaux au niveau inférieur et des espaces de bureaux à plus petite échelle », rapporte YIMBY. « Le bâtiment s’élève d’un grand podium à plusieurs étages vers une masse en forme de T sur la majeure partie de sa hauteur, et culmine en un parapet plat. Les retraits sur les ailes nord et sud du volume ouest serviront probablement d’espace de terrasse. »

Comme mentionné ci-dessus, les responsables n’ont pas encore communiqué sur les délais précis, mais les maquettes sont actuellement exposées au 80e étage du 3 World Trade Center dans une exposition privée présentant les efforts de reconstruction du World Trade Center après les atrocités du 11 septembre.