Découvrez les looks terroristes des stars à la fête d’Halloween d’Heidi Klum

La célébration emblématique de la reine d’Halloween est plus effrayante que jamais.

Heidi KlumLa 23e fête d’Halloween annuelle a débuté au Hard Rock Hotel de New York le 31 octobre, et les stars qui se sont présentées à l’événement font déjà tourner les têtes avec leurs costumes impressionnants.

Prendre Bethenny Frankelqui est sortie habillée en Wonder Woman pour la célébration au Venue on Music Row de l’hôtel. Portant l’emblématique ensemble justaucorps rouge, blanc et bleu, le De vraies femmes au foyer L’ancienne a même adopté la pose de combat emblématique du super-héros, croisant les bras devant sa poitrine alors qu’elle marchait sur le tapis.

Et ce n’était pas le seul costume à faire tomber les mâchoires lors de la réunion de vacances. Joey Graceffa également abasourdi en posant pour les caméras avant la sortie en arrivant sous le nom de M. Tumnus de la série fantastique Les Chroniques de Narnia.

Pendant ce temps, la fille de Heidi Léni Klum était méconnaissable avec les antennes et des lunettes pour un effet extraterrestre, tandis que Charli D’Amelio canalisé Nathalie Portman en tant que ballerine dans le film de 2010 Cygne noir.