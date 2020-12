Elle est belle à tous points de vue!

Il y a tellement de mots à décrire Christina Aguilera y compris déterminé, accompli et en bas à droite incroyable. Cette puissance musicale existe depuis la scène pop du début des années 2000 et, heureusement, ne va nulle part de si tôt. Créant des succès majeurs allant de « Genie in a Bottle » à « Candyman » et « Fighter », Aguilera est l’un des chanteurs les plus reconnus de cette génération.

Au cours des 20 dernières années, elle a remporté de nombreux prix pour sa carrière exceptionnelle, notamment un Grammy Award en 2000 pour la meilleure nouvelle artiste, un Billboard Music Award en 2000 pour la meilleure artiste féminine, le 2004 Charme Prix ​​de la femme de l’année et prix du public 2013 pour The People’s Voice.

En plus de ses distinctions musicales, Aguilera a également consacré une grande partie de son temps à sa famille, y compris ses deux enfants. Max Bratman, 12 et Summer Rutler, 6, en plus d’innombrables années de travail philanthropique pour des organisations telles que AIDS Project Los Angeles, Declare Yourself et le Los Angeles LGBT Center.