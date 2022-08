Découvrez les looks de la réunion de la saison 14 des vraies femmes au foyer d’Atlanta

Les looks de réunion #RHOA Saison 14 sont là et vous devez les voir dans toute leur gloire insulaire.

Après une saison impliquant un mari à l’éclairage au gaz, une rumeur de “rencontre” avec Lebron James, plusieurs Marlo Vs. Affrontements de Kandi et rendez-vous amoureux des crimes en col blanc, les dames ont filmé leurs retrouvailles et ont été parsemées de questions d’Andy Cohen. Jusqu’à présent, nous n’avons pas de date de diffusion confirmée pour les retrouvailles, mais nous savons que les dames sont stupéfaites dans diverses nuances de pêche rendant hommage à leur saison dans l’état de pêche.

Non seulement cela, il semble que leur set était sur le thème de l’île jouant dans le voyage du casting en Jamaïque qui comprenait un ACL déchiré et un dîner explosif.

En attendant de voir ce qui s’est passé d’autre, Bravo TV partage des détails sur les tenues, le maquillage des cheveux et les accessoires des stars de la réalité, notamment des fentes à hauteur de cuisse, des diamants, des créateurs et un ombre élégant.

Voir les détails ci-dessous et dites-nous quel look de réunion #RHOA vous ressentez le plus !

Kandi Burrus :

Kandi l’a gardé chic en velours rose avec des embellissements dorés, une fente à hauteur de cuisse et une traîne fluide. Sew Jodie a balayé ses cheveux dans un style mi-haut et mi-bas et Kandi a brillé avec des bijoux Sorrelli.

Robe : Matopeda Atelier ; confection : EvL. Elle; bijoux : Sorrelli ; chaussures : René Caovilla ; cheveux : Jodie Rowlands ; maquillage : Lashonte Pippins ; stylisme : Jami Zeigler.

Sheree Whitfield :

Elle par elle ne joue pas ! Shereé Whitfield a pris la pose dans une robe rose pêche qui comportait une barre oblique sexy soulignant son décolleté.

Sa robe comportait également une jupe et une traîne de style sirène.

Robe : Brides par Nona ; bijoux : Ascot Diamonds Atlanta ; chaussures : René Caovilla ; cheveux : Sebastian Anderson ; maquillage : Me’Chele Daves ; stylisme : Shereé Whitfield ; cils : Pamper Me Prissy.

Kénya Moore :

Kenya Moore ressemblait à nouveau à une Barbie noire, cette fois dans une robe Azzi & Osta avec un détail de hanche pointu et des paillettes apparentes. Ses cheveux étaient taquinés et comportaient des boucles de baguette et des reflets.

Robe : Azzi & Osta ; bijoux : collection personnelle ; chaussures : Andrea Wazen ; maquillage : George Miguel Arnone.

Drew Sidora :

Drew Sidora faisait peut-être la promotion de “Drop It With Drew”, mais elle n’a pas laissé tomber la balle avec son look de retrouvailles.

Drew a enfilé une robe longue couleur pêche qui comportait deux gants différents et un visage battu compliments de Shadlen Hardemon.

Robe : Riley Knoxx Couture ; bijoux : Swarovski ; chaussures : Christian Louboutin ; cheveux : Devonte Averett ; maquillage : Shadlen Hardemon (Liberté) ; stylisme : Jérémie.

Marla Hampton :

La dame de Le’Archive Marlo Hampton a gardé la classe avec des volants en tulle et un train gonflé pour la #RHOA Reunion.

Créatrice de rock depuis toujours, la diva a enfilé des souliers Tom Ford.

Robe : Brides par Nona ; bijoux : CZ par Kenneth Jay Lane ; chaussures : Tom Ford ; cheveux : Jason Scott ; maquillage : Latisha Chancey ; directeur créatif : Justin Perry.

Sanya Richards-Ross :

L’olympienne opulente Sanya-Richards Ross a assisté à sa première réunion dans une robe asymétrique avec un col haut, des manches longues et une maille transparente.

La robe Brides by Nona a été conçue par Ryan Christopher.

Robe : Brides par Nona ; bijoux : April Ellerbe ; chaussures : Christian Louboutin ; cheveux : Théo Barrett ; maquillage : Yeika Glow ; stylisme : Ryan Christopher.

Quel look #RHOA Reunion était VOTRE préféré ?

Regardez Les vraies femmes au foyer d’Atlanta les dimanches Bravo à 8 / 7c et le lendemain sur Peacock. Rattraper son retard sur l’application Bravo.