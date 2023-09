Découvrez les images finales étranges d’un satellite d’observation du vent condamné

Les satellites ne vivent pas éternellement. Une fois leurs missions terminées, certains d’entre eux restent en orbite comme des débris spatiaux. Les plus chanceux retombent sur Terre et sont détruits dans l’atmosphère. Tel a été le sort du satellite Aeolus de l’Agence spatiale européenne après avoir accompli une mission visant à profiler les vents de notre planète. Les chercheurs ont capturé des vues rares du satellite peu avant sa disparition brutale.

Aeolus a été lancé en 2018 avec à son bord un instrument mesurant les vents terrestres à l’échelle mondiale. « Ces observations ont amélioré les prévisions météorologiques et les modèles climatiques », L’ESA a déclaré. Le satellite a passé près de cinq ans en orbite et est redescendu le 28 juillet. Mardi, L’ESA publiée une séquence fantomatique d’images montrant Éole alors qu’il commençait à dégringoler dans l’atmosphère.

Cette séquence montre les huit dernières images radar du satellite Aeolus capturées par l’Institut Fraunhofer en Allemagne. Fraunhofer FHR

Les images proviennent d’un Antenne radar de l’Institut Fraunhofer en Allemagne. « La couleur de ces images finales représente l’intensité de l’écho radar et non la température », a déclaré l’ESA. Le système radar de l’institut est conçu pour mesurer les orbites et capturer des images d’objets tels que des satellites et des débris spatiaux. Techniquement, Aeolus a été considéré comme un débris spatial pendant quelques heures avant de brûler.

Aeolus a été conçu dans les années 1990, avant qu’une grande attention ne soit accordée au problème des déchets spatiaux. Les missions spatiales défuntes, allant des satellites morts aux corps de fusées usés, obstruent l’orbite autour de la Terre. Les déchets spatiaux peuvent créer des dangers pour les missions opérationnelles, à la fois robotisées et avec équipage. La Station spatiale internationale, par exemple, doit parfois éviter des débris spatiaux.

L’ESA conçoit désormais des satellites en tenant compte de la réduction des débris. Mais Aeolus est antérieur à ces efforts, c’est pourquoi l’agence spatiale a trouvé un moyen de faciliter sa rentrée en toute sécurité dans l’atmosphère. L’objectif était de s’assurer que toutes les pièces qui ne brûlaient pas atterrissaient dans un endroit sûr où elles ne pourraient nuire à personne. L’équipe d’Aeolus a réalisé une série de manœuvres complexes pour abaisser l’orbite du satellite.

L’antenne radar a pu suivre le satellite pendant environ quatre minutes. Les données ont aidé l’ESA à déterminer un chemin et une heure de rentrée précis. Le satellite a brûlé en toute sécurité au-dessus d’une zone inhabitée de l’Antarctique environ deux heures plus tard. Si des débris tombaient au sol, cela n’aurait eu aucun impact sur les vies humaines ou les habitations.

« Avec Aeolus, exemple remarquable de vol spatial durable et d’opérations responsables, nous sommes restés avec la mission aussi longtemps que possible, guidant son retour autant qu’il était possible de le faire, et ces images sont notre dernier adieu à la mission que nous avons tous manquent, mais dont l’héritage perdure », a déclaré le chef de mission Tommaso Parrinello dans un communiqué.

Les vues satellites en chute libre représentent un aperçu remarquable des derniers instants d’une mission qui a refusé de faire partie du problème des débris spatiaux sur Terre.