L’Italie a vraiment une allure intemporelle. Le pays a vécu tellement de choses récemment, vous pourriez donc être pardonné d’oublier les caractéristiques qui font de l’Italie l’un des pays les plus diversifiés et les plus spectaculaires du monde sur le plan géographique.

Au-delà des destinations classiques comme Venise, Florence et Rome – et même au-delà de la «botte» continentale de l’Italie – il y a des îles magnifiques de différentes formes et tailles qui invitent à la découverte.

Et l’archipel éolien, juste au large de la côte nord de la Sicile, est sans doute le plus envoûtant d’entre eux. Ici, le surtourisme n’a jamais vraiment été un problème – et ce n’est certainement pas un problème pour le moment.

Une chaîne d’îles volcaniques

Les sept îles de la chaîne éolienne comprennent la luxuriante Salina, l’île de Panarea, le terrain de jeu de la jet-set, et l’éthéré Stromboli, dont le volcan actif éponyme est un spectacle qui fascine les voyageurs depuis l’Antiquité. Des formations de lave noueuses et rougeâtres ornent bon nombre de ces côtes insulaires variées, dépassant parfois directement du fond marin.

Les îles Éoliennes sont sans doute l’archipel le plus vierge de toute la Méditerranée et sont également un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Allez-y en ferry depuis la ville sicilienne de Milazzo ou en volant à Naples ou à Palerme, puis prenez un nombre illimité de ferries entre ces villes et les îles, qui comprennent:

1. Fiery Stromboli

Le volcan de Stromboli est à juste titre connu comme le «phare de la Méditerranée» car chaque nuit, de la lave jaillit du sommet et coule de la Sciara del Fuoco dans la mer. C’est un spectacle vraiment impressionnant, surtout lorsqu’il est apprécié depuis le pont extérieur d’un bateau de nuit – il est facile d’en trouver un dans le petit port de Ginostra.

Le volcan mesure en fait 8 000 pieds de haut, tandis que seulement environ 3 000 pieds sont au-dessus du niveau de la mer. Il y a quelques petits villages et des plages de sable noir décentes sur l’île, mais fondamentalement, Stromboli est un volcan géant.

2. Douce Salina

Deux volcans massifs et éteints forment la colonne vertébrale de Salina. Le plus grand des deux, le Monte Fossa delle Felci, à 962 mètres, est le plus haut sommet de l’archipel éolien.

Contrairement à Stromboli sévère, c’est une île luxuriante et verdoyante. Ses produits les plus connus sont les câpres et le Malvasia, le vin blanc doux et parfumé à base de raisins secs.

Le port principal est Santa Marina, mais pour profiter des meilleures vues et des endroits les plus intéressants où séjourner, montez dans un bus pour le village de Malfa, où l’hôtel Signum possède un agréable restaurant en plein air et un superbe spa. Au sommet de la falaise Capofaro Locanda & Malvasia, vous devrez peut-être traverser un vignoble pour vous rendre dans votre chambre – pas nécessairement une mauvaise chose.

Les cinéphiles peuvent également reconnaître Salina comme le lieu de tournage du film classique de 1994 «Il Postino».

3. Chic Panarea

Panarea est l’une des plus petites des Éoliennes. Avec sa combinaison d’une géographie austère et de sa réputation d’attirer des A-listers comme Uma Thurman et Giorgio Armani, c’est la réponse italienne à Mykonos.

En fait, les ruelles blanchies à la chaux du village principal rappellent les villes insulaires grecques. Il n’est donc pas surprenant qu’avant l’arrivée des Romains, Panarea a été colonisée par des Grecs mycéniens.

Le venteux et éclectique Hotel Raya a contribué à mettre Panarea sur la carte dans les années 1960 et reste le meilleur endroit où séjourner.

Faites une courte excursion en bateau vers l’îlot désert de Basiluzzo où vous pourrez nager dans les eaux bleues claires. Au-dessus de l’eau, Air Panarea propose des visites en hélicoptère du volcan Stromboli à proximité.

4. Belle Lipari

À près de 15 miles carrés, Lipari est la plus grande des îles Éoliennes et porte des preuves de colonies bien avant l’arrivée des anciens colons grecs.

Sa ville principale, également appelée Lipari, est la capitale commerciale des Éoliens et ressemble à une version plus terre-à-terre de Capri. Il abrite également un musée archéologique incontournable, connu pour ses expositions d’anciennes cargaisons d’épaves et la plus grande collection au monde de masques miniatures de théâtre grec ancien.

Depuis le belvédère Quattrocchi (Four Eyes), à environ trois kilomètres de la ville de Lipari, vous pouvez admirer des paysages spectaculaires et une vue sur l’eau jusqu’à l’île de Vulcano.

5. Le Cutie, Filicudi

À l’approche de la minuscule et isolée Filicudi, ne manquez pas La Canna, une roche volcanique qui fait saillie comme une sentinelle à 243 pieds au-dessus du niveau de la mer. C’est une introduction appropriée à une île qui a vraiment l’impression d’être tombée de la carte, ce qui est un peu trompeur, car cette île verte montagneuse est colonisée depuis le néolithique.

Vous pouvez inspecter les ruines d’un village balnéaire de l’âge du bronze à Capo Graziano, à environ 10 minutes de route au sud du petit port. Pour les meilleurs fruits de mer, essayez le Ristorante La Canna, perché juste au-dessus du port, ou La Sirena sur la plage encore plus petite de Pecorini a Mare.

6. Vulcano dynamique

Les Grecs de l’Antiquité l’appelaient Therassia et l’attribuaient à Héphaïstos, dieu du feu. Mais les Romains ont renommé l’île Vulcano et ont pensé que c’était la cheminée de Vulcain, leur dieu du feu. Il est difficile de contester cela lorsque vous marchez ou passez devant des fumerolles sulfureuses fumantes sur le chemin du Gran Cratere della Fossa, le plus grand des cônes stratovolcaniques.

À l’extrémité nord se trouve le petit Vulcanello, produit d’une éruption en 183 av.J.-C. et relié à l’île principale par un isthme. C’est là, à Porto di Ponente, où vous pourrez vous adonner à un bain de boue thérapeutique et faire quelques brasses sur une large plage de sable noir.

Pour ceux qui aiment planifier à l’avance, le meilleur endroit pour séjourner à Vulcano est le Therasia Resort – la vue sur la mer jusqu’à Lipari vous épatera. La station rouvre en avril.