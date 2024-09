Découvrez les guerrières entièrement féminines de Lin-Manuel Miranda et Eisa Davis ; Lauryn Hill rejoint le casting

Le prochain album conceptuel de la nouvelle comédie musicale de Lin-Manuel Miranda et Eisa Davis Guerriers a dévoilé son casting complet et étoilé. L’album devrait sortir le 18 octobre via Atlantic Records.

Contrairement au film original, les guerrières de la comédie musicale seront toutes des femmes. Pour l’album concept, elles seront composées de Jasmine Cephas Jones dans le rôle de Swan, Julia K Harriman dans celui de Mercy, Gizel Jiménez dans celui de Rembrandt, Amber Gray dans celui d’Ajax, Aneesa Folds dans celui de Cleon, Sasha Hutchings dans celui de Cowgirl, Kenita Miller dans celui de Cochise et Phillipa Soo dans celui de Fox.

La rappeuse Ms. Lauryn Hill, huit fois lauréate d’un Grammy, rejoint également le casting dans le rôle de Cyrus des Gramercy Riffs. Avec l’ajout des Warriors et de Hill, nous connaissons désormais le casting complet du prochain album.

Le groupe d’icônes du rap et de favoris de la scène annoncé précédemment qui apparaîtront sur l’album comprend Busta Rhymes dans le rôle de The Voice of Brooklyn ; Stephen Sanchez dans le rôle de Cal, Joshua Henry dans le rôle de Wanya, Timothy Hughes dans le rôle de Lance et Daniel Jikal dans le rôle de Joon, collectivement les Bizzies ; Shenseea dans le rôle de DJ Lynne Pen ; Kim Dracula et Alex Boniello dans les rôles de Luther et Cropsy, membres des Rogues, respectivement ; Nas dans le rôle de Queens ; Colman Domingo dans le rôle de Masai des Gramercy Riffs ; Cam’ron dans le rôle de Manhttan ; les stars du film original James Remar et David Patrick Kelly dans le rôle de The Cops ; Billy Porter dans le rôle de Grander, Michaela Jaé dans le rôle de Yaya et Mykal Kilgore dans le rôle d’Élan, tous membres du gang de rue new-yorkais The Hurricanes ; Utkarsh Ambudkar dans le rôle de Sully et Casey Likes dans le rôle de Jesse, tous deux membres du gang rival The Orphans ; les rappeurs Ghostface Killah et RZA dans le rôle des voix de Staten Island ; et Marc Anthony dans le rôle de Tato, Luis Figueroa dans le rôle de Miguel, Flaco Navaja dans le rôle de Jesús et Chris Rivers dans le rôle du Bronx, tous membres de Turnbull AC.

Miranda et Davis se sont adaptés Guerriers du film de 1979 Les GuerriersLe lauréat d’un Grammy Award, Nas, est le producteur exécutif de l’album concept, avec Mike Elizondo à la production.

Les Guerriers Le film, dont le scénario est celui de David Shaber et Walter Hill, est une adaptation du roman de Hill paru en 1965. Il suit un gang de rue de New York qui se rend du Bronx à son quartier natal de Coney Island après avoir été accusé de meurtre. Le film original a créé une brève panique morale face à la violence des gangs, ce qui a donné lieu à un accueil initial mitigé, mais il est depuis devenu un film culte.

Le Guerriers Le projet Stage a été évoqué pour la première fois l’année dernière, avec des informations sur l’album concept et l’implication de Davis fuyant dans un rapport plus tôt ce mois-ci.

La sortie verra Miranda réaliser son plan initial pour Hamiltondont le lauréat du Tony Award avait initialement prévu qu’il s’agisse d’un album conceptuel intitulé La mixtape de Hamilton, mais cela a fini par devenir une comédie musicale de Broadway à part entière (il a repris ce titre pour un album de 2016 d’artistes en tête des charts reprenant les chansons de la comédie musicale). Bien que cela ne soit pas très courant, les comédies musicales qui commencent leur vie sous forme d’albums conceptuels sont loin d’être inconnues. Jésus Christ Superstar; Éviter; Jekyll et Hyde; Tu es un homme bon, Charlie Brown; Ici repose l’amour; et Hadèsville tous ont d’abord existé sous forme d’albums conceptuels avant de devenir des comédies musicales entièrement mises en scène.

Ce qui est moins clair, c’est ce que Miranda et Davis pourraient vouloir pour ce projet. Les albums conceptuels peuvent être conçus pour exister de manière autonome, un peu comme Le Tommy de Whoqui n’a pas eu d’adaptation théâtrale avant des décennies après sa sortie. Bien que compte tenu de l’attention portée à Guerrierspeut-être qu’une version scénique ne tardera pas à arriver.

L’album peut être précommandé sur WarriorsAlbum.com.