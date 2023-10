Découvrez les gagnants du dernier concours Photographe animalier de l’année

Trois photos de deux photographes canadiens font partie de l’exposition Photographe animalier de l’année 2023, dont les gagnants ont été annoncés mardi soir.

Mark Williams, un photographe basé à Jordan River, en Colombie-Britannique, a été hautement félicité dans la catégorie des portraits d’animaux pour ses photos d’un renard arctique rétro-éclairé par le soleil et une prise de vue spectaculaire par drone de cinq bélugas faisant surface parmi des fragments de glace de mer, tous deux capturés au Nunavut. Garth Lenz de Victoria a été hautement félicité dans la catégorie photojournalisme pour une photo aérienne prise tôt le matin de la plus grande excavation à ciel ouvert sur Terre, l’immense mine de cuivre de Bingham Canyon dans l’Utah.

Gagnants du grand prix

Les gagnants du concours annuel ont été annoncés lors d’une cérémonie à Londres. Le photographe animalier de l’année est développé et produit par le Natural History Museum de Londres.

Le grand prix a été décerné au Français Laurent Ballesta pour le portrait sous-marin d’un limule doré et brillant sur l’île de Pangatalan aux Philippines, accompagné de trois jeunes poissons travellie dorés. Ballesta avait déjà remporté le grand prix en 2021 et n’est que le deuxième photographe à remporter deux fois au cours des 59 ans d’histoire du concours.

Le Français Laurent Ballesta a remporté le concours de cette année pour cette photo, The Ancient Mariner, d’un limule à trois épines se déplaçant lentement avec un trio de juvéniles carangues dorées. (Laurent Ballesta/Photographe animalier de l’année)

Le prix du jeune photographe animalier de l’année a été décerné à Carmel Bechler, d’Israël, 17 ans, pour une photo de chouettes effraies dans un bâtiment abandonné en bordure de route, derrière les traînées lumineuses de la circulation.

Au total, 100 photographies ont été sélectionnées dans 19 catégories parmi 49 957 candidatures provenant de 95 pays pour figurer dans l’exposition.

Sur la photo Owl House, deux chouettes effraies se cachent dans la fenêtre d’un bâtiment abandonné en bordure de route en Israël. Il a remporté le prix du jeune photographe animalier de l’année pour Carmel Bechler. (Carmel Bechler/Photographe animalier de l’année)

Les photos canadiennes

Williams a pris ses deux photos à l’été 2022 alors qu’il travaillait comme guide dans un lodge appelé Arctic Watch Wilderness Lodge sur l’île Somerset, qui accueille en été des touristes, des chercheurs étudiant des sujets tels que les populations de bœufs musqués et les impacts du changement climatique et, parfois, des cinéastes. .

Il s’est dit ravi de partager ses photos de la région, car peu de gens ont la chance d’y aller.

« Le béluga est certainement l’un de mes préférés », a-t-il déclaré mercredi depuis Londres, où il assistait à la cérémonie de remise des prix. Mais il a été surpris qu’il ait été choisi par le jury international. « Celui-là est assez arty et il me vient à l’esprit. »

Belugas Among Sea Ice a été hautement félicité dans la catégorie des animaux dans leur environnement. Elle a été prise dans le passage du Nord-Ouest, sur l’île Somerset, au Nunavut. (Mark Williams/Photographe animalier de l’année)

La photo du renard représentait une « rencontre rare », a-t-il déclaré. Il se trouvait dans un camp au bord de la rivière vers minuit, sur le point d’aller se coucher, lorsqu’il a repéré un mouvement au loin qu’il ne pouvait pas identifier avec des jumelles. Il est allé voir de plus près et a réussi à capturer un renard arctique avec un mélange de manteaux d’hiver et d’été en lambeaux, auréolés de soleil. En y regardant de plus près, il réalisa qu’il n’avait que trois pattes. « Cela semble tenace. »

Williams espère que les photos aideront les gens à comprendre les espèces arctiques touchées par le changement climatique. Il a noté que beaucoup pourraient se demander si les petites actions entreprises pour ralentir le changement climatique font une différence. « Cela fait une différence », a-t-il déclaré. « J’espère que mes images en parlent. »

La photo Humanity’s Bigget Hole est une prise de vue aérienne de la mine de cuivre de Bingham Canyon dans l’Utah. Il a été très apprécié dans la catégorie photojournalisme. (Garth Lenz/Photographe animalier de l’année)

Les photos de William de la nature isolée contrastent fortement avec l’image de Lenz d’une mine géante à ciel ouvert.

« Cela fait partie de mon projet plus vaste sur ce à quoi ressemble l’Anthropocène », a déclaré Lenz, faisant référence à l’époque géologique proposée marquée par l’influence de l’homme sur la Terre. Les photos de Lenz des mines de sables bitumineux de l’Alberta ont été publiées dans deux précédentes expositions du Photographe animalier de l’année.

L’image de cette année a été prise en 2017, lorsqu’il a inauguré une exposition à Salt Lake City, dans l’Utah, et qu’il a loué un avion pour photographier la mine. Le trajet lui-même était un rappel de l’impact sur le paysage : les courants thermiques s’élevant de l’immense fosse provoquent de graves turbulences. « Nous rebondissions donc beaucoup dans les airs », se souvient Lenz. « Ma tête n’arrêtait pas de heurter le haut du cadre de la fenêtre, qui bien sûr était ouverte lorsque nous frappions. »

Il était néanmoins déterminé à capturer des images de la mine.

« J’essaie vraiment de raconter l’histoire de notre traitement de la planète », a-t-il déclaré. « Nous sommes devenus tellement déconnectés de l’environnement que nous prenons tout, que nous laissons cette dévastation se produire pratiquement sous nos yeux… c’est un problème de société que nous ne considérons pas vraiment comme étant notre destin. [as] étroitement lié à la santé de la planète telle qu’elle est réellement. »

Où voir l’exposition

L’exposition itinérante ouvre vendredi au Muséum d’histoire naturelle à Londres.

Il fait son Première nord-américaine au Musée royal de l’Ontario à Toronto le 25 novembreIl ouvrira ses portes au Royal BC Museum à Victoria le 1er mars 2024.