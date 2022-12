Découvrez les finalistes de la saison 22 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

Il ne reste qu’un épisode avant La voix finale de la saison 22, et 3 artistes rentreront chez eux d’ici la fin de la nuit. Blake Shelton donne le coup d’envoi des résultats des demi-finales avec une performance amusante de son tube “Nobody”.

La voix Top 5 annoncé

Blake continue d’avoir le sourire aux lèvres après sa performance car l’un de ses 8 meilleurs concurrents est le premier à se qualifier pour la finale de la saison 22. Bryce Leatherwood est le premier nom appelé sûr par l’hôte Carson Daly. Pour diviser les résultats, John legend monte sur scène pour une interprétation enchanteresse de sa chanson “Nervous”.

Maintenant, deux autres candidats sûrs seront révélés. Morgane Myles se dirige vers la finale, ce qui signifie entraîneur pour la première fois Camila Cabello sera représenté la semaine prochaine dans l’événement final de deux nuits. Morgan et Camila courent l’une vers l’autre et commencent à sauter de haut en bas avant de se serrer dans leurs bras.

Dans la nouvelle la moins surprenante de la nuit, Corps sera en compétition pour être le prochain Voix champion. Il est le deuxième artiste de Blake à faire la finale de la saison 22. Après cet ensemble de résultats, Carly Pearce brille sur scène en interprétant un de ses tubes.

Parijita Bastola, Kim Cruz, Omar José Cardona, Justin Aaronet Brayden Lape sont laissés sur scène. Le quatrième finaliste se dirigeant vers la finale est Brayden ! Cela signifie que l’équipe Blake a fait table rase !

Parijita, Kim et Omar de Team Legend et Justin de Team Gwen se produiront pour l’Instant Save. Les fans voteront pour sauver un seul de ces artistes et en faire le cinquième finaliste de la finale.

Parijita interprète une superbe interprétation de “To Make You Feel My Love” pour commencer les performances Instant Save. John qualifie la performance de “magnifique”. Kim éblouit avec sa performance de “All By Myself”. John s’extasie sur la façon dont “incroyable” d’une chanteuse Kim est et comment elle est l’un des meilleurs artistes avec qui il a travaillé.

Justin émeut tout le monde avec sa puissante performance de “Made A Way”. Omar est le dernier demi-finaliste à monter sur scène, et il tue avec son interprétation de celui de Lady Gaga “Vous et moi.”

Parijita, Kim, Justin et Omar se réunissent sur scène pour les éliminations en direct. L’Amérique a instantanément sauvé… Omar Jose Cardona ! Parijita, Kim et Justin ont malheureusement été éliminés.