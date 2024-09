Découvrez les entrailles du Pixel 9 Pro Fold dans le dernier démontage d’iFixit

Grâce à iFixit, une nouvelle vidéo de démontage du Google Pixel 9 Pro Fold révèle ce que Shahram Mokhtari, de l’organisation de défense de la réparabilité, considère comme « le modèle pliable le plus excitant que nous ayons vu sur la table de démontage d’iFixit ».

iFixit propose des images très claires des composants internes du téléphone dans la vidéo et ses article de blog d’accompagnement ainsi que des tomodensitogrammes Lumafield très détaillés du pliable. Mokhtari note dans la vidéo que Google propose officiellement guides de réparation et des pièces de rechange pour le téléphone.

iFixit a trouvé une modularité impressionnante dans le Pixel 9 Pro Fold, y compris des pièces portables facilement amovibles comme le port USB-C et le plateau de la carte SIM, et le site a salué l’utilisation de vis 3IP partout. Les experts en réparation ont également pu retirer l’écran extérieur et le capot arrière en utilisant uniquement des outils de levier – aucun pistolet thermique n’est nécessaire.