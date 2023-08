Découvrez les échantillons de caméra de l’iQOO Z7 Pro 5G lors d’un week-end à Goa

iQOO a lancé l’iQOO Z7 en mars, qui sera rejoint par le modèle Pro le 31 août. L’iQOO Z7 Pro 5G est alimenté par le SoC Dimensity 7200 et dispose de trois caméras – primaire de 64 MP (avec OIS et EIS), profondeur de 2 MP et Selfie 16MP.

L’appareil photo principal utilise le capteur ISOCELL GW3 de 64 MP de Samsung avec une ouverture de f/1,79, tandis que l’unité de profondeur de 2 MP a une ouverture de f/2,4. Le jeu de tir selfie à l’avant utilise le capteur Samsung S5K3P9SP04-FGX9 16MP avec une ouverture f/2,45.

La caméra selfie peut enregistrer des vidéos dans des résolutions 720p et 1080p, tandis que la caméra principale peut enregistrer des vidéos dans une résolution jusqu’à 4K à 30 FPS ou 1080p à 60 FPS.

iQOO annonce l’appareil photo principal 64MP sous le nom d’appareil photo Aura Light OIS 64MP, car il est rejoint par un anneau de flash circulaire appelé Aura Light par iQOO. Nous avons mis la main sur la version Blue Lagoon de l’iQOO Z7 Pro 5G le week-end dernier à Goa, en Inde, où nous avons réussi à capturer quelques photos et vidéos rapides. Nous les partageons ci-dessous afin que vous puissiez les observer vous-mêmes.

Photos à la lumière du jour

Regardons les photos à la lumière du jour prises pour la première fois avec l’appareil photo principal de 64 MP en mode photo par défaut, avec une sortie de 16 MP.































Appareil photo principal, 16MP

Voici quelques photos prises en mode 64MP.























Appareil photo principal, 64MP

Photos en basse lumière

Jetons maintenant un œil à quelques photos de nuit. Encore une fois, celles-ci sont prises avec l’appareil photo principal de 64 MP en mode Photo par défaut.

















Appareil photo principal, 16MP

Et maintenant nous avons quelques photos prises en mode 64MP.













Appareil photo principal, 64MP

Nous avons également une vidéo enregistrée en résolution 1080p à 30 FPS.

Et voici une vidéo enregistrée en résolution 4K à 30 FPS.

Nous ne pouvons pas donner de verdict détaillé sur la qualité de l’appareil photo tant que nous n’avons pas terminé nos tests habituels, mais vous pouvez nous dire ce que vous pensez des photos et des vidéos dans les commentaires ci-dessous.