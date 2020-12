Amazon a la première itération de sa vente « Mega Salary Days » pour 2021 pour que les acheteurs lancent la nouvelle année avec les meilleures offres et offres sur les appareils photo, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les tablettes, les accessoires, les téléviseurs, les appareils électroménagers, les meubles, les produits automobiles, etc. La dernière vente «Mega Salary Days» débutera le 1er janvier et se poursuivra jusqu’au 3 janvier. Les acheteurs peuvent profiter de plusieurs offres bancaires sur les cartes de crédit Bank of Baroda ainsi que des options EMI pendant la vente. Des produits de marques telles que Samsung, LG, Godrej, Haier, IFB, Boat, Sony, JBL, etc. seront en vente lors de la première vente « Mega Salary Days » de 2021.

Les gros appareils électroménagers bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 40%, les téléviseurs bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 30%, les barres de son bénéficieront de tarifs réduits jusqu’à 30%. Les écouteurs, en revanche, bénéficieront d’une réduction de 50% pendant les « Meda Salary Days » sur Amazon.in. Les appareils photo reflex numériques, sans miroir et point and shoot commenceront au prix de Rs 27990 lors de la vente, tandis que les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau bénéficieront de réductions allant jusqu’à Rs 30000, tandis que les tablettes bénéficieront d’une réduction allant jusqu’à 30% auprès de diverses marques. Les montres intelligentes et les trackers de fitness sont vendus jusqu’à 40% de réduction sur les produits ou les grandes marques.

Outre les gadgets et les appareils électroménagers, les « Amazon Salary Days » bénéficieront également de réductions sur les produits de sport, l’automobile, les meubles, la maison et la décoration et les outils professionnels. Amazon a déclaré que c’était la manière pour l’entreprise d’accueillir la nouvelle année, en proposant une multitude d’offres et d’offres intéressantes pour les utilisateurs de commencer 2021.