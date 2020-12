Imaginez avoir Magic Kingdom entièrement pour vous et quelques amis.

C’est ce qui est arrivé à Zombies 2 étoiles Milo Manheim, Kylee Russell, Ariel Martin et Pearce Joza lorsque les acteurs de Disney Channel ont été sollicités pour participer Quête magique des vacances de Disney. Jamais entendu parler? Hébergé (virtuellement) par Raven-Symoné, la toute première spéciale est essentiellement une chasse au trésor nocturne dans laquelle le casting traverse un royaume magique vide tout en participant à des jeux et à des aventures extravagantes. Le but? Pour gagner un prix en argent qui profitera à Toys for Toys, une organisation à but non lucratif qui aide les enfants dans le besoin.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Les stars navigueront dans une série de défis et d’obstacles à travers les attractions emblématiques de Disney, notamment le manoir hanté et le château de Cendrillon, dans le but de restaurer la magie des fêtes volée par les célèbres méchants Disney Maléfique et Evil Queen. . «

Dans un aperçu exclusif des coulisses, Manheim, Russell, Marin et Joza nous montrent comment l’événement s’est déroulé avec l’aide du réalisateur et du producteur exécutif Art Spigel plus EP Evan Weinstein, qui a déjà travaillé sur La course fantastique.