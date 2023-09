Découvrez les conséquences des graves inondations en Nouvelle-Angleterre

Fortes précipitations cette semaine sur le Massachusetts et le Rhode Island des routes ont été emportées, des maisons se sont effondrées et ont créé de vastes gouffres dans toute la région.

L’événement pluvieux a fait tomber près de 10 pouces de pluie sur certaines parties du Massachusetts et du Rhode Island en seulement quelques heures. Matthew Belk, météorologue du National Weather Service, a qualifié cela d’« événement de 200 ans », selon l’Associated Press. signalé. Le maire de Leominster, Dean Mazzarella, a déclaré à la presse que les dégâts causés par les inondations de cette semaine seraient probablement prendre des semaines pour réparer. Il a déclaré que les dommages aux infrastructures sont estimés entre 25 et 40 millions de dollars. WCVB-TV a rapporté. «Il s’agit simplement d’infrastructures urbaines », a déclaré Mazzarella. «Nous essayons de déterminer quelle aide nous pouvons apporter à nos entreprises et à nos propriétaires.»

De fortes pluies comme celle-ci sont devenant de plus en plus courant. La région de Boston a récemment connu son deuxième été le plus humide jamais enregistré, avec environ 20 pouces de précipitations au cours des trois derniers mois. WBUR a rapporté. Les anciens systèmes de drainage des eaux pluviales de la région ne sont pas conçus pour gérer les précipitations supplémentaires, ce qui ne fait qu’empirer les choses. les dégâts constatés dans les zones inondées.

La Nouvelle-Angleterre connaîtra un temps plus orageux dès ce week-end. L’ouragan Lee s’est formé plus tôt ce mois-ci et s’est déplacé remonter la côte atlantique sans toucher terre. Les prévisionnistes fédéraux ont déclaré que la tempête pourrait affecter à la fois Nouvelle-Angleterre et côtes du Canada d’ici ce week-end et peut-être au début de la semaine prochaine. Les régions côtières du Massachusetts devraient commencer à connaître des « inondations mettant la vie en danger », demain soir. selon le Centre de prévision du Service météorologique national.

« Les impacts devraient être les plus importants à Cape Cod, où les vents peuvent atteindre des rafales de 50 à 60 mph », a déclaré la station du National Weather Service de Boston. tweeté plus tôt dans la journée.

Voir les photos des conséquences à Leominster, dans le Massachusetts, cette semaine, suite aux fortes pluies et aux inondations :

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet le bugs invasifs que vous devriez écraser à vue.