Découvrez les «codes noirs» dans l’Illinois le 20 juin via la bibliothèque La Salle – Shaw Local

La bibliothèque publique de La Salle accueillera virtuellement l’historienne et éducatrice Caroline Kisiel pour son programme, Lives in Code: Stories of African American Resilience Under the Illinois Black Codes, 1819 – 1865 à 18 h le mardi 20 juin.

Les lois sur l’esclavage ont jeté les bases de lois sévères dans l’Illinois adoptées après la création de l’État, appelées les codes noirs de l’Illinois, qui réglementaient la vie des esclaves, des serviteurs sous contrat et des Noirs libres dans l’Illinois de 1819 à 1865.

Il s’agit d’un programme gratuit, ouvert au public et rendu possible grâce à une subvention du Illinois Humanities Council, une agence d’État. Illinois Humanities est soutenu en partie par le National Endowment for the Humanities et l’Assemblée générale de l’Illinois, par l’intermédiaire du Conseil des arts de l’Illinois, une agence d’État, ainsi que par des contributions de particuliers, de fondations et d’entreprises. Ce programme unique est gratuit et ouvert au public. Inscrivez-vous sur https://rb.gy/3omb6. Pour plus d’informations, contactez la Bibliothèque publique de La Salle au 815-223-2341.