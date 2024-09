Découvrez les chefs-d’œuvre de Van Gogh dans une exposition unique

Vincent van Gogh, Les Oliviers. (1889) Museum of Modern Art, New York MoMA, New York

Le tableau le plus populaire de la National Gallery de Londres est celui de Vincent van Gogh. Les Tournesols (1888), que la galerie a acquis en 1924, avec La chaise de Van Gogh (1888). Il est donc tout à fait logique qu’une exposition consacrée à Vincent van Gogh soit choisie comme blockbuster pour marquer le 200e anniversaire de la galerie cette année. Van Gogh : poètes et amants L’exposition ouvre ses portes le 14 septembre 2024 et se poursuit jusqu’au 19 janvier 2025. Et quelle glorieuse exposition ! Cette première grande exposition consacrée à Van Gogh dans l’histoire de la National Gallery comprend plus de 50 œuvres et prêts de musées et de collections privées du monde entier, jamais vus au public auparavant. Des peintures importantes ont voyagé depuis le musée Van Gogh d’Amsterdam, le musée d’Orsay de Paris, le Museum of Modern Art de New York, le National Museum of Western Art de Tokyo, entre autres. Nuit étoilée sur le Rhône, La Maison Jaune, Tournesols et bien d’autres favoris sont ici, ainsi que des délices jamais vus auparavant.

Oliveraie de Vincent van Gogh, 1889, Musée d’art de Göteborg, Suède Hossein Sehatlou/Musée de Konst de Göteborg

Dans les huit salles thématiques de la galerie, l’accent est mis sur les transformations imaginatives de Van Gogh. Des groupes de toiles et d’œuvres sur papier les plus ambitieuses de Van Gogh explorent le processus créatif de l’artiste et ses sources d’inspiration. L’exposition couvre les deux années les plus prolifiques de l’artiste, de 1888 à 1890 (quand il s’est suicidé). Ses peintures les plus importantes sont toutes ici, y compris huit provenant de collections privées qui n’ont jamais été montrées au public auparavant, cette exposition pourrait donc être votre seule chance de les voir. Une salle est également consacrée à ses dessins extraordinaires.

Tournesols, 1888, La Berceuse, 1889 et Tournesols, 1889 à l’exposition Van Gogh : Poètes et amants de la National Gallery Images PA via Getty Images

En seulement deux ans dans le sud de la France, Van Gogh révolutionne son style dans une symphonie de couleurs et de textures poétiques. Inspiré par des poètes, des écrivains et des artistes lors de son récent séjour à Paris, le peintre cherche un répit loin de l’agitation de la ville pour assimiler ces idées. Son séjour à Arles et à Saint-Rémy s’avère être la période la plus décisive de sa carrière, malgré ou peut-être à cause de son séjour dans l’asile psychiatrique de ces villes. Son désir de raconter des histoires produit un paysage d’imagination poétique et d’amour romantique à une échelle ambitieuse. Il transforme les lieux ordinaires en extraordinaires à travers sa peinture. Un jardin banal en face de la Maison Jaune à Arles, qui était son atelier/maison, est devenu une oasis intrigante et colorée qu’il décrit comme le « jardin des poètes », imaginant les poètes italiens de la Renaissance Pétrarque et Boccace s’y promenant.

Vincent van Gogh Dessin de paysage près de l’abbaye de Montmajour, 1888 emprunté au Rijksmuseum, Amsterdam Musée Rijksmuseum

De même, le jardin aride de son asile de Saint-Rémy était un lieu de joie pour le peintre et devint une autre ressource précieuse pour son travail. En mai et juin 1889, après son admission à l’hôpital Saint-Paul de Mausole à Saint-Rémy, Van Gogh imagina le jardin envahi par la végétation de l’asile comme un lieu retiré pour les amoureux. Il peignit des compositions spectaculaires représentant des vues du parc.

Vincent van Gogh, La Chambre à coucher 1889 emprunté à l’Art Institute de Chicago, L’Institut d’Art de Chicago

À Arles, à la fin de l’été 1888, Van Gogh prévoyait d’accrocher ses propres tableaux dans la Maison Jaune, notamment Le jardin du poète, Les Tournesols, Le poète et L’amantIl voulait que sa maison devienne un laboratoire d’art expérimental que d’autres artistes pourraient visiter et dans lequel travailler. Sa peinture La chambre à coucher Dans la Maison Jaune, il expose ses peintures in situ. Ces peintures sont à l’origine de la conception d’un projet décoratif qui s’étend rapidement au-delà des murs de la Maison Jaune. L’artiste cherche à créer d’importantes compositions pour une exposition à Paris, initialement en 1889, année de l’Exposition Universelle, où il espère les présenter comme un ensemble cohérent aux côtés d’œuvres d’autres artistes d’avant-garde. Cela ne se produit pas et ce n’est qu’après sa mort que son génie est reconnu.

Vincent van Gogh, La Nuit étoilée sur le Rhône, 1888, Musée d’Orsay, Paris Patrice Schmidt

Van Gogh : poètes et amantsThe National Gallery, Trafalgar Square, Londres WC2N 5DN Billets : Adultes à partir de 24 £. Des réductions sont disponibles et les « vendredis payez ce que vous voulez » ont lieu une fois par mois. Les billets sont mis en vente par étapes pour donner aux gens la possibilité d’acheter.