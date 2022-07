Découvrez les bonnes affaires à gogo lors de la vente de livres des Amis de la Bibliothèque publique de Genève – Shaw Local

Des milliers de livres en bon état seront disponibles lors de la Vente de livres des Amis de la Bibliothèque publique de Genève du 22 au 24 juillet à la bibliothèque, 227 S. Seventh St.

Horaires de vente :

Vendredi 22 juillet : 10 h à 16 h (entrée 5 $ de 10 h à midi)

Samedi 23 juillet : 10 h à 16 h

Dimanche 24 juillet : 12h à 16h (Les livres sont à moitié prix)

L’argent de la vente aide les Amis à soutenir les services et les programmes de la bibliothèque qui desservent les jeunes à travers les adultes. En savoir plus sur gpld.org.

Le bibliothécaire recommande

Si votre maison était en feu, que sauveriez-vous ? Une classe de collège reçoit ce scénario pour une affectation dans le livre stimulant, “The One Thing You’d Save” de Linda Sue Park. Ce livre vous fera réfléchir : Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ? Bien que ce livre soit recommandé pour les élèves de 5e année et plus, les adultes pourraient l’aimer aussi, et il est sûr d’être un sujet de conversation, a déclaré la bibliothécaire Lexy Rodriguez.

Paula Krapf est responsable des relations publiques et du marketing à la Bibliothèque publique de Genève. La colonne “Au-delà des étagères” est diffusée le troisième jeudi de chaque mois. Les commentaires peuvent être envoyés à é[email protected].