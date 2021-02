Découvrez les bienfaits pour la santé de la consommation de noix, superaliment de la nature

Noix ou devrions-nous les appeler merveilles de noix! Les noix si puissantes et riches en nutriments qu’elles sont, que les noix / akhrot dans le monde entier ont été considérées comme des superaliments.

En raison de sa valeur nutritionnelle exceptionnelle, on ne peut pas commencer à comprendre la gamme de nutriments sains que possèdent ces noix brunes. Ils regorgent d’acides gras oméga-3, d’acide alpha-linoléique, de fibres, de protéines, de cuivre.

En outre, les noix sont connues pour contenir l’une des concentrations les plus élevées d’antioxydants, de biotine, de manganèse, de molybdène, de vitamine E et B6.

En fait, appeler les noix simplement nutritives serait un peu un euphémisme. Les avantages de l’ajout de noix à votre alimentation sont d’une importance capitale. Découvrez ses avantages:

Augmente la mémoire et la santé du cerveau: les noix sont indispensables pour que votre cerveau reste en bonne santé. Le noyau de noix ridée se compose de deux lobes bosselés qui ressemblent à des papillons abstraits. Les lobes ressemblent au cerveau humain et provoquent à juste titre une immense amélioration cognitive, la neurogenèse. En raison de l’opulence des antioxydants, d’une combinaison de vitamines, de minéraux, d’une quantité importante d’acide alpha-linolénique, les noix se révèlent être un agent protecteur pour le cerveau. La consommation d’une poignée de ces noix miracles augmente la concentration, la coordination motrice et la puissance de traitement de l’information.

Par conséquent, il est également appelé alimentation cérébrale.

Améliore la santé cardiovasculaire: les noix contiennent beaucoup d’acides gras polyinsaturés. Ceux-ci sont plus sains que les graisses saturées et sont très bénéfiques pour le fonctionnement de la muqueuse endothéliale (la muqueuse à l’intérieur de nos vaisseaux sanguins et lymphatiques). Les noix favorisent le bon cholestérol, tiennent les maladies cardiaques à distance, par conséquent.

Stimule l’humeur: Par rapport à toute autre noix, les noix sont connues pour avoir un profil d’acides gras exceptionnellement unique. De plus, la vitamine E, B6, le folate et l’acide ellagique des noix, fournissent une excellente alimentation à votre système nerveux. La présence d’acides gras oméga-3 agit comme antidépresseur, combattant la dépression.

Augmente la santé intestinale: Prendre une once de noix par jour sur une période de 2-3 mois réduit plusieurs problèmes liés au syndrome métabolique; diminue l’adiposité abdominale (dépôt de graisse), enrichit le microbiome intestinal, stimule la digestion.

Renforce l’immunité: La noix peut être une noix difficile à casser, mais elle sert certainement d’armure solide aux attaques de corps étrangers dans votre système immunitaire. Riche en protéines, en acides gras oméga-3 anti-inflammatoires, en vitamine E antioxydante, en vitamine B6 et en cuivre renforçant le système immunitaire, le manganèse, le potassium, le sélénium, les noix renforcent votre immunité.

En outre, les noix contrôlent votre glycémie, améliorent la santé des os, nourrissent la peau, les cheveux, préviennent le cancer.