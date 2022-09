Découvrez les 22 transferts estivaux de Nottingham Forest : Awoniyi, Henderson et plus

Il ne vous aura pas échappé que Nottingham Forest a été plutôt occupé sur le front des transferts cet été alors que le club nouvellement promu cherche à faire sensation lors de son grand retour en Premier League.

En effet, Forest a réussi à établir un nouveau record britannique avec les 21 signatures qu’ils ont faites dans la fenêtre d’été 2022. Cela bat le record précédent de 19 par un club en une seule fenêtre de transfert, précédemment détenu par les équipes écossaises Dundee (été 2000) et Livingston (2001.)

2 Connexe

De retour dans leur faste glorieux, Forest a remporté la Coupe d’Europe deux fois de suite sous la direction du légendaire manager Brian Clough en 1979 et 1980 – c’est deux Coupes d’Europe de plus que Manchester City, Arsenal et Tottenham Hotspur n’ont jamais réussi – et ont été membres fondateurs de la Premier League. en 1992-93. Mais des fortunes fluctuantes les ont vus évincés de l’élite en 1998-99. Ce qui a suivi a été 23 longues années de football de deuxième et troisième niveaux – une période douloureuse pour l’un des clubs les plus décorés de l’histoire du football anglais.

Le manager Steve Cooper a pris le relais en septembre 2021 avec l’équipe en bas du tableau et a réussi d’une manière ou d’une autre à propulser les éternels géants endormis vers la terre promise en battant Huddersfield à Wembley lors de la finale des éliminatoires du championnat.

Pourtant, son équipe gagnante de la promotion a été rapidement démantelée au cours de la saison morte qui a suivi, alors que divers accords de prêt ont pris fin, des contrats ont expiré et plusieurs joueurs excédentaires ont été libérés. Des joueurs de base importants tels que James Garner, Philip Zinckernagel, Max Lowe, Keinan Davis et Djed Spence sont retournés dans leurs clubs parents respectifs, tandis que le gardien de but de premier choix et le héros des pénalités des séries éliminatoires Brice Samba a été autorisé à contrecœur à retourner à Lens.

Au total, une vingtaine de joueurs ont quitté le City Ground au cours de l’été, laissant Cooper et ses collègues avec la tâche peu enviable de réapprovisionner leur équipe décimée. Mais peu de temps a été perdu, Forest se lançant dans une frénésie pour signer 21 joueurs franchement absurdes entre le 25 juin et le 1er septembre grâce à Evangelos Marinakis, le propriétaire majoritaire de Forest, et le club a même signé un autre joueur en tant qu’agent libre après l’été. délai était passé.

Pour mettre cela en contexte, cela éclipse confortablement les transferts entrants dans tous les six grands clubs de la Premier League – Manchester City (5), Manchester United (6), Liverpool (4), Chelsea (9), Arsenal (5) et Spurs (8), ainsi que d’autres grandes équipes européennes comme Barcelone (7), le Real Madrid (2), le Bayern Munich (6) et le Paris Saint-Germain (7).

Alors, qui compose exactement la vaste troupe de signatures estivales de Forest? Rencontrons-les tous (par ordre chronologique) …

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Nottingham Forest a commencé avec quatre points en cinq matchs. Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images

1. Taiwo Awoniyi (17,5 millions de livres sterling, Union Berlin)

La première des arrivées estivales à battre le record de transfert du club (mais pas la dernière), Awoniyi, ancien attaquant de Liverpool a été retiré de l’Union Berlin après avoir marqué 20 buts en 43 matchs avec le club allemand la saison dernière.

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Taiwo Awoniyi. ✍️ 🌳🔴 #NFFC #PL – Nottingham Forest FC (@NFFC) 25 juin 2022

2. Dean Henderson (prêt d’une saison, Manchester United)

Dans les livres de Manchester United dès l’âge de 14 ans, Henderson a progressé dans les rangs des jeunes mais a été régulièrement envoyé en prêt à la recherche d’expérience, finissant par percer la Premier League alors qu’il était prêté à Sheffield United en 2020-21. Le gardien de but a fait 13 matches de championnat pour United la saison suivante, mais avec David de Gea incapable de se débarrasser de la place de n ° 1, le joueur de 25 ans a opté pour un autre prêt à Forest dans le but d’augmenter ses chances de gagner. L’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022.

3. Giulian Biancone (9 M £, Troyes)

Un arrière latéral de 22 ans qui a débuté sa carrière à Monaco avant d’effectuer des séjours banals au club belge partenaire de Monaco, le Cercle de Bruges, et de retour en France avec Troyes, en Ligue 1, pour qui il a joué 33 fois la saison dernière.

4. Moussa Niakhate (9 millions de livres sterling, Mayence 05)

Ancien international des moins de 21 ans pour la France, le défenseur central de 26 ans a été un pilier de Mayence au cours des dernières années, faisant plus de 120 apparitions en Bundesliga pour le club au cours de son séjour de quatre ans en Allemagne.

5. Omar Richards (7,7 millions de livres sterling, Bayern Munich)

Peu de joueurs peuvent prétendre avoir été transférés directement entre Reading et le Bayern Munich, mais c’est exactement le chemin emprunté par l’arrière gauche Richards lorsqu’il a signé pour les géants allemands à l’été 2021. L’ancien international anglais U21 n’a fait que cinq départs en championnat pour le Bavarois dans sa première année et a donc estimé que le moment était venu de mettre fin à son contrat et de retourner en Angleterre.

6. Neco Williams (18 millions de livres sterling, Liverpool)

Je suis fier d’annoncer que j’ai signé pour @NFFC ! Ravi de ce nouveau défi et d’aider ce grand club à progresser dans le @première ligue . J’ai hâte de commencer et de jouer dans le célèbre terrain de la ville. Maintenant c’est parti !!!🌳🔴 pic.twitter.com/xXLCLYv9fI – Neco Williams (@necowilliams01) 11 juillet 2022

L’une des dépenses estivales les plus importantes de Forest a vu l’international gallois Williams arrive au City Ground. L’arrière droit de 21 ans a gravi les échelons de l’académie de Liverpool, mais a été limité à une poignée d’apparitions en équipe première après s’être retrouvé coincé derrière Trent Alexander-Arnold dans l’ordre hiérarchique.

7. Wayne Hennessey (gratuit, Burnley)

Envoyé comme remplaçant expérimenté pour Henderson, le gardien gallois de 35 ans a joué 183 fois en Premier League au fil des ans pour les Wolves, Crystal Palace et Burnley.

8. Brandon Aguilera (855 000 £, LD Alajuelense)

Le jeune milieu de terrain international du Costa Rica a été signé par Forest en tant que joueur U23 et immédiatement renvoyé en prêt à l’ancienne équipe de Guanacasteca, où il avait auparavant passé la campagne 2021-22 en prêt d’Alajuelense.

9. Lewis O’Brien (8,5 millions de livres sterling, ville de Huddersfield)

Bien qu’il fasse partie de l’équipe de Huddersfield qui a perdu contre Forest lors de la finale des éliminatoires du championnat, le défenseur central O’Brien a quand même réussi à se frayer un chemin en Premier League en signant simplement pour l’équipe gagnante.

10. Harry Toffolo (2,2 millions de livres sterling, ville de Huddersfield)

Le deuxième Terrier à signer pour Forest après avoir perdu à Wembley, l’arrière latéral Toffolo a terminé son transfert au City Ground le même jour que son coéquipier O’Brien dans un double coup de 10 millions de livres sterling.

11. Jesse Lingard (libre, Manchester United)

Après avoir été jugé excédentaire par rapport aux exigences d’Erik ten Hag, Lingard a été autorisé à quitter Manchester United en transfert gratuit. Bien que l’ancien club de West Ham ait fait connaître son intérêt, l’international anglais de 29 ans a choisi de rejoindre Forest pour un contrat d’un an.

12. Orel Mangala (11,7 millions de livres sterling, Stuttgart)

Mangala a représenté la Belgique depuis les moins de 15 ans jusqu’au niveau senior. Après avoir débuté sa carrière à Anderlecht, le milieu de terrain défensif combatif a rejoint Stuttgart en 2017 et a fait plus de 100 apparitions pour le club allemand.

13. Emmanuel Dennis (20 millions de livres sterling, Watford)

Forest a chanté et dansé à propos de leur signature de Dennis de Watford après que l’attaquant ait marqué 10 buts en Premier League la saison dernière. Malheureusement, la production impressionnante du joueur de 24 ans n’a pas suffi à empêcher les Hornets d’être relégués.

14. Cheikhou Kouyate (gratuit, Crystal Palace)

Capable de jouer au milieu de terrain ou en défense, l’international sénégalais polyvalent de 32 ans est bien aguerri aux rigueurs de la Premier League, ayant joué 261 fois dans l’élite avec West Ham et Crystal Palace.

15. Remo Freuler (7,6 millions de livres sterling, Atalanta BC)

Freuler a passé son début de carrière dans sa Suisse natale avant de rejoindre l’équipe italienne d’Atalanta en 2016. Le milieu de terrain a fait plus de 200 apparitions pour l’équipe de Serie A avant de passer à Forest cet été, remportant également 46 sélections pour son équipe nationale dans le processus.

16. Morgan Gibbs-White (27 millions de livres sterling, Wolverhampton Wanderers)

Tellement fier de rejoindre @NFFC! J’ai hâte de jouer devant les fans au City Ground ! Allons-y! ❤️👊🏽 pic.twitter.com/1DuUIxVU1u – Morgan Gibbs-White (@Morgangibbs27) 19 août 2022

Le deuxième accord pour battre le record de transfert de club de Forest au cours de l’été a vu Gibbs-White retrouver Cooper, après avoir joué sous le Gallois dans le cadre de l’équipe anglaise vainqueur de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2017. L’attaquant de 22 ans, dont les honoraires pourraient atteindre 42,5 millions de livres sterling avec des ajouts, a passé la saison 2021-22 en prêt avec Sheffield United dans le championnat, marquant 11 buts en 35 matchs.

17. Hwang Ui-Jo (3,6 M £, Bordeaux)

L’attaquant international sud-coréen de 30 ans a signé un contrat permanent et prêté à l’Olympiakos pour la saison 2022-23. Le club grec appartient également à Marinakis, le propriétaire majoritaire de Forest.

18. Renan Lodi (prêt, Atlético Madrid)

Bienvenue dans la forêt de Nottingham, Renan Lodi ❤️ #NFFC | #BemVindoLodi 🇧🇷 – Nottingham Forest FC (@NFFC) 29 août 2022

L’arrière gauche brésilien Lodi a rejoint l’Atletico Madrid en 2019 et a joué plus de 80 fois pour le club espagnol, marquant même contre Manchester United en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière. Il rejoint Forest en prêt pour la saison.

19. Willy Boly (2,3 millions de livres sterling, Wolverhampton Wanderers)

L’arrière central expérimenté Boly a été le premier nouveau visage à se présenter à Forest le jour de la date limite alors que le défenseur de 31 ans a signé un contrat de deux ans après avoir clairement indiqué qu’il voulait quitter les Wolves.

20. Josh Bowler (2,1 millions de livres sterling, Blackpool)

La signature qui a battu le record britannique du nombre de signatures, l’ailier de 23 ans Bowler a été amené de Blackpool à la date limite de transfert et immédiatement prêté à Olympiakos pour le reste de la saison.

21. Loïc Bade (prêt, Rennes)

La signature record d’une fenêtre estivale mouvementée pour Forest a vu l’arrière droit Bade se joindre à un prêt d’une saison de la Ligue 1 de Rennes.

22. Sergie Aurier (transfert gratuit)

Des informations ont circulé tard le jour de la date limite selon lesquelles l’attaquant de Chelsea Michy Batshuayi pourrait se faufiler en signant le n ° 22. mais un retard dans les négociations a vu un accord pour l’attaquant belge échouer juste au moment où la fenêtre se fermait. Cependant, l’ancien arrière droit de Tottenham et du PSG, Serge Aurier, était un agent libre après avoir été libéré par Villarreal fin juin, et son arrivée au City Ground le 7 septembre a porté le total des signatures estivales de Forest à 22. C’est assez de joueurs pour ( avec un peu de créativité en termes de postes) alignent deux équipes complètes.