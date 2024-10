Découvrez les 19 premières minutes de gameplay de Neva

Le jeu de plateforme et de réflexion Neva vient d’arriver sur Switch cette semaine. Vous pouvez consulter notre revue officielle du jeu pour en savoir plus. Si vous souhaitez un peu plus d’informations directement depuis la source, IGN a partagé une vidéo présentant les 19 premières minutes de jeu de Neva. Découvrez l’intro et les premières étapes de cette aventure en regardant la vidéo ci-dessus.

Neva est une aventure d’action chargée d’émotion réalisée par l’équipe visionnaire à l’origine du GRIS acclamé par la critique. Neva raconte l’histoire d’Alba, une jeune femme liée à un louveteau curieux à la suite d’une rencontre traumatisante avec les forces obscures. Ensemble, ils se lancent dans un voyage périlleux à travers un monde autrefois magnifique alors qu’il se dégrade lentement autour d’eux.

Au fil du temps, leur relation évoluera à mesure qu’ils apprendront à travailler ensemble, s’entraidant pour affronter des situations de plus en plus dangereuses. La louve grandira d’un petit rebelle à un adulte imposant cherchant à se forger sa propre identité, mettant à l’épreuve l’amour d’Alba et leur engagement l’un envers l’autre.

Alors que le monde maudit menace de les submerger, Alba et son courageux compagnon feront tout ce qu’il faut pour survivre et fonder ensemble un nouveau foyer.