Pyongyang, Corée du Nord

“Au Palais du Taekwando de Pyongyang, un groupe d’athlètes exécute simultanément un tul, une série de techniques offensives et défensives contre un ou plusieurs adversaires virtuels. Au premier plan, des piles de tuiles et des morceaux de bois (30 x 30 cm) que le les athlètes briseront avec leurs mains et leurs pieds afin de démontrer le kyok-pa, l’art de casser des planches, des briques et des tuiles. Bien que les origines des arts martiaux soient entourées de mystère, depuis des temps immémoriaux, les hommes ont utilisé leurs mains et leurs pieds pour se libérer. Influencée par une combinaison d’événements historiques en Corée et de traditions japonaises, l’incarnation moderne de l’art martial national coréen, le Taekwondo (« la voie du coup de pied et du poing »), a été créée en 1955 par le général Choi Hong-hi. Corée, son idée était de développer un art martial spécifique pour démontrer l’esprit et la sagesse de la nation coréenne au monde extérieur.

Le taekwondo est extrêmement populaire en Corée du Nord. Il est enseigné dans toutes les écoles et fait partie de la routine sportive et de santé quotidienne de tous les citoyens de la RPDC. Après 50 ans d’existence, l’art du coup de pied compte 60 millions de pratiquants dans plus de 120 pays. Le taekwondo est devenu un sport médaillé aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. La République populaire démocratique de Corée (RPDC) reste l’une des nations les plus isolées et secrètes au monde.

Depuis sa création en 1948, le pays a été dirigé par trois générations de la dynastie Kim descendant du fondateur du pays Kim Il-sung, suivi de son fils Kim Jong-il et actuellement sous le contrôle de son petit-fils, le guide suprême Kim. Jong-un. Il s’agit d’une société socialiste autonome basée sur une interprétation extrême du culte de la personnalité et du dévouement aux dirigeants actuels et anciens, alimentée par une forte dose de propagande. Les festivités célébrant le 70e anniversaire de la création de la Corée du Nord, le 9 septembre 1948, comprennent la cérémonie d’ouverture des Jeux de masse au stade du 1er-Mai à Pyongyang.