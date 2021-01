Un équipage de cockpit entièrement féminin s’envolera dans l’histoire de l’aviation indienne en effectuant le vol inaugural San Francisco-Bengaluru, passant au-dessus du pôle Nord et empruntant la route de l’Atlantique pour rejoindre la capitale du Karnataka à l’autre bout du monde.

«Ce sera le vol commercial le plus long au monde à être opéré par Air India ou toute autre compagnie aérienne en Inde … Le temps de vol total sur cette liaison sera de plus de 17 heures en fonction de la vitesse du vent ce jour-là, », A déclaré Air India dans un communiqué.

La distance directe entre les deux villes aux extrémités opposées du monde est de 13 993 km avec un changement de fuseau horaire d’environ 13,5 heures, a déclaré un responsable d’Air India.

«Le pouvoir féminin d’Air India est très élevé dans le monde entier», a déclaré le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Hardeep Puri, sur Twitter.

«Tous les équipages féminins du cockpit composés du Capt Zoya Aggarwal, du Capt Papagari Thanmai, du Capt Akansha Sonaware et du Capt Shivani Manhas opéreront le vol inaugural historique entre Bengaluru et San Francisco», a déclaré Puri.

Le pouvoir féminin d’Air India vole haut dans le monde entier.Toutes les femmes membres d’équipage du cockpit, composées du Capt Zoya Aggarwal, du Capt Papagari Thanmai, du Capt Akansha Sonaware et du Capt Shivani Manhas, effectueront le vol inaugural historique entre Bengaluru et San Francisco.@airindiain @MoCA_GoI pic.twitter.com/HKT6IYo2Dw – Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) 9 janvier 2021

Le capitaine Zoya Aggarwal a déclaré à NDTV dans une interview qu’ils essaieraient de survoler le pôle Nord. Cependant, comme l’a dit Aggarwal, cela dépendrait d’un certain nombre de facteurs.

« C’est la première fois qu’une équipe exclusivement féminine de pilotes survole le pôle Nord et crée une sorte d’histoire. C’est en effet un rêve devenu réalité pour tout pilote professionnel », a-t-elle également déclaré à ANI.

Le vol AI176 partira de San Francisco aux États-Unis à 20h30 (heure locale) samedi et atterrira à l’aéroport international de Kempegowda à 3h45 (heure locale) lundi.

« Le capitaine Zoya Aggarwal est un pilote accompli avec une expérience de vol de plus de 8 000 heures et une expérience de commande dans un avion B-777 de plus de 10 ans et plus de 2 500 heures de vol », a déclaré le transporteur national.

Dans un autre tweet partagé récemment, on peut voir l’équipage d’Air India discuter de la logistique du vol.

Le vol fonctionnera avec un Boeing 777-200LR VT ALG d’une capacité de 238 sièges, dont 8 en première classe, 35 en classe affaires, 195 en classe économique en plus de quatre cockpit et 12 membres d’équipage de cabine, a déclaré Air India.

(Avec les contributions des agences)