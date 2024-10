Découvrez l’énorme bague de fiançailles de Nina Dobrev de Shaun White

(Crédit image : Matthew Stockman/Getty Images)

L’actrice Nina Dobrev et le snowboarder olympique Shaun White sont fiancés ! Le couple vient d’annoncer sa bonne nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs avec des photos de célébration de la demande en mariage, et les photos de l’occasion (capturées par le photographe Andrew Arthur) nous donnent une vue claire de la superbe bague de fiançailles. Je trouve que les célébrités ont tendance à préférer les grandes bagues qui sont une touche moderne à un style classique, et c’est exactement ce qu’est Dobrev. Ce n’est pas n’importe quel style classique, c’est peut-être le style préféré parmi les célébrités : une bague ovale taille coussin sur une fine bande.

Quelques autres célébrités portant des bagues de fiançailles ovales emblématiques sont Hailey Bieber, Blake Lively et Kourtney Kardashian, et la liste est encore plus longue. Une grande partie de l’attrait des bagues de taille ovale réside dans le fait qu’elles ne se démoderont jamais, qu’elles sont incroyablement élégantes et allongées, et qu’elles sont même connues pour paraître plus grosses que les diamants de taille ronde du même poids en carats.

Sans plus tarder, faites défiler pour voir la bague de fiançailles de Dobrev avec certains des autres membres célèbres du club des bagues de fiançailles ovales.

Plus de bagues de fiançailles ovales de célébrités

Hailey Bieber

Blake Lively

(Crédit image : Jon Kopaloff/FilmMagic/Getty Images)

Jasmin Tookes

Kourtney Kardashian